‘Hawkeye’, la próxima serie de Marvel revela su explosivo trailer oficial

Marvel sorprendió a sus seguidores con el trailer oficial de ‘Hawkeye’, la próxima serie original de Disney+ que seguirá los pasos de uno de los miembros de los Avengers.

La próxima gran producción llegará como un regalo previo de la temporada navideña con un estreno programado para el mes de noviembre.

‘Hawkeye’, como nos lo ha dejado ver su trailer, estará ambientada en la ciudad de Nueva York después a los sucesos del blip. Lo que parece una simple reunión del ex Avenger Clint Barton con su familia en Navidad, resultará toda una aventura descomunal.

En esta ocasión no estará solo. El superhéroe contará con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años de edad que sueña con convertirse en superhéroe. Ambos se ven obligados a trabajar en equipo mientras una presencia del pasado de Barton amenaza con descarrilar más que el espíritu navideño.

Si algo ha dejado claro Marvel con sus anteriores estrenos de series como ‘Wandavision’, ‘Falcon and the winter soldier’ y ‘Loki’ es que no escatima para trae a los seguidores producciones llenas de acción. Con ‘Hawkeye’ las primeras imágenes nos lo confirman, acción, adrenalina y muchas batallas se aproximan.

El próximo 24 de noviembre Jeremy Renner regresa como Clint Barton, mejor conocido como Hawkeye junto con Hailee Steinfeld como Kate Bishop, además de un increíble reparto como Vera Farmiga, Fra Free, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox.

Detrás de cámaras se encuentra el talento de Rhys Thomas junto a Bert y Bertie en la dirección de ‘Hawkeye’. La serie continúa los éxitos de la compañía desde el mundo del streaming mientras otras películas hacen su llegada en los cines para consolidar la Fase 4 de UCM.

Recuerda, el próximo 24 de noviembre tienes una cita en Disney+ con la llegada en exclusiva de ‘Hawkeye’ ¡No te la puedes perder!

