‘Verde’: El color que está marcando la tendencia desde Cannes

“Quien con verde se atreve por guapa se tiene” dice un refrán español. Y eso es lo que ha debido pensar Sharon Stone para pisar la alfombra roja de Cannes con un vestido de Dolce & Gabbana con escote palabra de honor, silueta entallada y maxi falda con abertura frontal.

Tina Kunakey

Una línea que siguió Tina Kunakey que brilló con modelo verde pradera de silueta recta con capa a juego para la alfombra roja de Cannes.

Tina Kunakey en Valentino. Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Isabelle Huppert

El verde también fue el color elegido por la actriz Isabelle Huppert que llegó a la ciudad francesa con un transgresora creación verde neón con manga-guante sobre botas-leggings que llevaba la firma de Balenciaga.

Isabelle Huppert en Balenciaga. Foto: EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

En tono más rebajado apareció la modelo alemana Toni Garm quien apostó por un traje de chaqueta verde aguamarina con cientos de cristales de colores bordados.

La misma gama cromática eligió Nieves Álvarez que para la nueva edición del festival eligió un diseño con escote profundo adornado con un ganchillo de perlas, cristales y aplicaciones de tul, firmado por Elie Saab.

Mujeres y hombres no dudan en vestirse con verde como Viola Davis, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Maluma o Pedro Almodóvar, entre una larga lista de “celebrities” que se atreven a mezclarlo con otros tonos como el blanco, negro o beige.

Viola Davis en Alexander McQueen. Foto: EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Pero el verde también va con rosa, morado, vainilla, mandarina y azul. El total “look” de este color está en auge e “influencers” como la italiana Chiara Ferragni, Erika Boldrin o Giorgia Tordini no dudan en lucirlo o suavizarlo con tonos neutros.

ALEGRÍA AL VESTIRSE

Identificado con la naturaleza, resulta elegante y sublime, aporta luz e irradia seguridad como se ha visto en las colecciones de Bottega, Balenciaga, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Prada o Dries van Noten.

Firmas que proponen el verde en todas sus declinaciones, desde el oliva al menta, pasando por el esmeralda, pradera, agua o lima, tonos que se cuelan en todos los escaparates del mundo, así como en prendas y accesorios. View this post on Instagram A post shared by Dries Van Noten (@driesvannoten)

El verde en su variante más vibrante se convierte en flúor, un tono que lleva instalado en el vestidor de la reina Isabel II muchos años.

La reina de Inglaterra, que celebrará a primeros del próximo mes de junio su Jubileo de Platino, es fan de los colores intensos y luminosos y el verde es uno de sus favoritos porque está asociado a la prosperidad y confianza.

“Existe alegría por vestirse y divertirse y el verde ofrece ese extra“, explica a EFE la estilista Pepa Fernández, quien asegura que “este tono resurge de sus cenizas y se convierte en el color fetiche y más deseado del verano“. View this post on Instagram A post shared by 3.1 Phillip Lim (@31philliplim)

“Los diseñadores se han rendido al monocolor verde, aunque muchos de ellos lo mezclan con oro o plata para prendas más festivas, ideadas para las noches estivales”, dice Fernández.

Si se desea lucir el verde en toda su esencia es importante “prescindir de los estampados”, señala Fernández quien propone combinar distintas tonalidades de verde para dar un “aire más creativo al estilismo”.

Con gran capacidad para otorgar calma interior, optimismo y alegría, el verde aporta frescura, estabilidad y resistencia. Conscientes de las bondades de este tono los grandes diseñadores han recurrido a él para recrear el verano y evocar las aguas cristalinas, los helados y los relajantes paseos por la montaña. View this post on Instagram A post shared by Stella McCartney (@stellamccartney)

Pero el verde, además de un color de moda, es una tendencia que impone el consumo responsable de tejidos que velan y preservan el medioambiente.

Son conocidos los diseños con alma ecológica de Stella McCartney, Moises Nieto, Adolfo Domínguez que trabajan con algodones orgánicos y productos alternativos y respetuosos con el medio ambiente. Ya lo decía el poeta Federico García Lorca en el Romance Sonámbulo “Verde que te quiero verde/ Verde viento./Verdes ramas”.

*Con información de EFE.

