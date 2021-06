Alejandro Nones, el actor de origen venezolano que interpreta a Rodolfo Lazcano en la serie de Netflix ’¿Quién mató a Sara?’, aún procesa el éxito de la serie. Desde la llegada de la primera temporada, la producción original mexicana ha logrado lo que pocas: convertirse en la serie latinoamericana más vista del catálogo.

El misterio de la trama que busca al responsable de la muerte del personaje de Sara, atrapó rápidamente a millones de usuarios alrededor del mundo. La serie estrenó no solo una, sino dos temporadas en un tiempo récord este año, por lo que el éxito ha venido sorpresivamente para los participantes de la producción.

Tal es el caso de Alejandro Nones, uno de los personajes protagónicos quién, aseguró en entrevista para Forbes Life, que el éxito de ‘¿Quién mató a Sara?’ vino como un inesperado golpe.

Aunque consideró que la producción tenía los elementos para que resultara ser una gran historia, no ha dejado de sorprenderse por los alcances que ha tenido dentro y fuera de la plataforma de streaming de Netflix.

“Han sido dos meses de sorprenderme. No lo esperaba definitivamente, tampoco esperaba los niveles éxito mundial que ha tenido, así como lo histórico que ha representado para la plataforma de Netflix… Es algo que nunca que nunca me había tocado vivir a esos niveles, y al mismo tiempo, eso me conecta con la parte de humildad y agradecimiento”, destacó.