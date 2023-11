‘Wish’, la cinta que captura la magia y la nostalgia de Disney en una historia

La magia y los deseos de Wish lograron capturar la esencia que ha caracterizado a Disney a lo largo de sus 100 años. La enmienda que perseguía esta cinta no sólo se logró a través de su historia, sino también por medio de la animación, la nostalgia y los sueños.

¿De qué trata la película?

En el Reino de Rosas el rey Magnífico hace posible que los deseos se vuelvan realidad, sin embargo, un día la joven Asha descubre que no todos se pueden conceder, así que hará lo posible para que los habitantes recuperen sus ilusiones y luchen para hacerlas realidad, pero antes deberá enfrentar al rey, el guardian de los deseos.

Lo atractivo de Wish

Wish hace homenaje a la animación que dio vida a cintas como Blancanieves (1937), La bella durmiente (1959) y La cenicienta (1950), pero al mismo tiempo refleja la innovación que ha quedado plasmada en metrajes como Enredados (2010), Moana (2016) y Frozen (2013) para dar paso a una propuesta que funciona de forma oportuna.

Por otro lado, hace un recorrido muy orgánico por los grandes clásicos de Disney como: La cenicienta (1950), Blancanieves (1937), Bambi (1942), Peter Pan (1953), El libro de la selva (1967) y Alicia en el País de las Maravillas (1951), tan sólo por mencionar algunos de los guiños que se pueden apreciar a lo largo de la película.

Foto: Cortesía de Disney.

Otro aspecto que cobra sentido es la propuesta musical, debido a que sigue la línea marcada por otras producciones. Entre los temas que se pueden apreciar destaca ‘This Wish’, interpretado por María León en el doblaje al español, una canción mágica que sin duda conmemora la esencia de Disney.

También vale la pena destacar el personaje principal, Asha, a quien no vemos como la típica princesa en apuros, sino como a una joven tenaz que persigue sus sueños sin la ayuda de una figura masculina, ya que en este caso las mujeres juegan un papel de mayor relevancia en la historia. De hecho, no vemos al príncipe encantado que ha formado parte de otras historias.

Aquello que pudo mejorar

Si bien Wish rescata la nostalgia de los clásicos de Disney, no se trata de una película que ofrezca una historia disruptiva, lo que se ve a lo largo del metraje es la misma fórmula que ha distinguido al estudio y no guarda grandes sorpresas.

A pesar de que la historia contada se desarrolla a un ritmo apropiado, en ocasiones la película se torna aburrida debido a que algunas escenas no resultan necesarias para la trama.

Foto: Cortesía de Disney.

Otro factor que pudo tener más potencial fue el villano, ya que el Rey Magnífico en un principio se presentó como uno de los personajes más perversos y poderosos de Disney, sin embargo, su potencial no exploró todo aquello que se prometía y quedó como otro de los diferentes antagonistas.

Aspectos a los que no les debes perder la pista

Tal como señalaba el productor mexicano Juan Pablo Reyes Lancaster, en Wish encontrarás diferentes guiños a otros clásicos animados. Eso sí, no todos se pueden identificar fácilmente, tendrás que cazarlos a lo largo de la película.

Foto: Cortesía de Disney.

Por otro lado, en diferentes escenas podrás ver dibujada la silueta de Mickey Mouse, presta mucha atención. Así que ya lo sabes, si quieres revivir la nostalgia y envolverte una vez más en la magia, no te puedes perder Wish.

