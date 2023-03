Entrevista exclusiva: Lindsey Ueberroth, CEO de Preferred Travel Group

Con un liderazgo natural, Lindsey Ueberroth, CEO de Preferred Travel Group, ha impulsado el crecimiento de una marca que hoy es un referente global en la alta hotelería y los viajes: Preferred Hotels & Resorts, integrada por cinco colecciones Legend, L.V.X, Lifestyle, Connect y Residences.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Aquí, Ueberroth habla con Forbes Life sobre las tendencias de viaje, el legado de la marca, su expansión en México y en el mundo, incluidos aspectos que revelan su perspectiva sobre el lujo en la hospitalidad.

¿Qué significado tiene el 2023 para Preferred Hotels & Resorts?

Está destinado a ser un año excepcional para los viajes a nivel mundial, creando nuevas oportunidades para que presentemos a más viajeros nuestro portafolio de hoteles de lujo independientes, el mejor de su clase. Las personas continúan haciendo de los viajes una prioridad, y miran más allá al elegir destinos, por lo que un objetivo clave es acelerar la expansión global de Preferred Hotels & Resorts con propiedades inspiradoras que estén ancladas en sus comunidades locales y cumplan con las necesidades del viajero de hoy, como los viajes en grupo, hoteles pet-friendly y los retiros de bienestar.

El gran hotel Son Net en Mallorca, una de las aperturas más esperadas de 2023. Foto. Preferred Hotels & Resorts.

También estamos enfocados en establecer conexiones más profundas con los miembros de nuestro programa de lealtad I Prefer Hotel Rewards y con los viajeros que buscan experiencias auténticas y personalizadas. Además de actualizar I Prefer para hacer que la reserva de una estadía con nosotros sea más fluida y los miembros tengan mayores recompensas. Igualmente, estamos reposicionando Preferred Pride, nuestra colección de propiedades que celebra la diversidad y la inclusión, para agregar beneficios valiosos para los huéspedes, y explorar otras formas de conectar a nuevos viajeros con nuestra historia única.

¡Descubre!

‘Numu Boutique’ y su llegada a San Miguel de Allende

¿Qué diferencia a I Prefer Hotel Rewards de otros programas de lealtad?

Además de ser el programa de lealtad para hoteles independientes más grande del mundo con más de 4.5 millones de miembros inscritos a nivel global, I Prefer Hotel Rewards también es el programa de lealtad de nuestra marca de hoteles ecosostenibles Beyond Green, creando una plataforma global basada en puntos que conecta a los miembros con experiencias distintas que alguna vez se consideraron intereses de viaje de nicho. No podemos esperar para presentar a los viajeros la versión evolucionada de I Prefer, la cual ofrecerá una experiencia de usuario más fluida y brindará a los miembros aún más inspiración para viajar en esta primavera.

¿Cuántas propiedades se integrarán este año a las colecciones de Preferred?

De hecho, este año estamos dando la bienvenida a 15 nuevos hoteles, ¡y este número va aumentando! Todas las nuevas propiedades han sido examinadas para garantizar que cumplan con los estándares de excelencia de Preferred y ofrezcan a los viajeros servicios atentos, instalaciones de lujo y experiencias memorables desde el check-in hasta el check-out.

Algunas de las incorporaciones más destacadas son Pulso Hotel, un nuevo hotel de diseño en nuestra L.V.X. Collection, que se lanza este junio en el distrito financiero de São Paulo con 55 habitaciones y suites que presentan obras de arte conceptuales de Volpi y otros; El Hotel Maria, una nueva propiedad que se une a nuestra Colección Legend y que redefinirá la hospitalidad nórdica en Helsinki con 117 habitaciones, 40 suites, un spa y dos restaurantes; y The Bo Tree, una de las aperturas más esperadas del año en Londres, ubicado en el cruce de los barrios Marylebone y Mayfair. Este hotel de lujo está en nuestra Legend Collection e incluirá 199 habitaciones y suites personalizables, restaurante y bar en la azotea, sala de proyección privada y un lugar de entretenimiento en vivo.

The Bo Tree. Foto: Preferred Hotels & Resorts

¿Qué importancia tiene para Preferred Hotels & Resort el mercado mexicano y las asociaciones con cadenas de hoteles en el país?

Sí, estamos encantados de darle la bienvenida a Galeria Plaza Monterrey a la colección Lifestyle. Este hotel abre sus puertas esta primavera y será la última incorporación al horizonte de la capital empresarial del estado de Nuevo León. Desde nuestra llegada a México en 1999, el país se convirtió de inmediato en uno de nuestros mercados globales más importantes, incluso por encima de Estados Unidos. Tenemos lazos profundos y relaciones sólidas dentro de la industria hotelera de México y estamos orgullosos de ofrecer a los viajeros la mejor hospitalidad mexicana a través de los principales grupos regionales que incluyen Grupo Brisas, Hotsson Hotels, Grupo Xcaret, Grupo Posadas y Camino Real. En los últimos años, su territorio ha ganado importancia en el turismo de ocio con un número creciente de viajeros de Europa, quienes visitan sus hermosos destinos más allá del Caribe mexicano, como Jalisco, Ciudad de México y Baja California.

¿Cuáles son los destinos en el mundo que explorará Preferred?

Hay varios destinos emergentes en los que estamos buscando activamente establecer o expandir nuestra presencia. Asia-Pacífico presenta una de las mayores oportunidades de crecimiento y los viajeros están ansiosos por regresar a la región y explorar algunos de sus destinos menos visitados, como Malasia, Vietnam e Indonesia, así como los favoritos duraderos, como Japón y Australia. En Europa también vemos mucho potencial para asociarnos con algunos de los mejores hoteles independientes existentes y nuevos en destinos urbanos populares como Berlín, Estocolmo, Lisboa y Milán. Esto, sin dejar de lado destinos costeros y rurales en España e Italia.

Preferred Hotels & Resorts cumplió 55 años liderando la hospitalidad de lujo independiente ¿Cuál es el legado más importante del grupo? ¿Cuáles son los valores humanos que sostienen ese liderazgo?

Un verdadero pionero en el segmento hotelero independiente, Preferred fue establecido en 1968 como una organización de referencia mutua por sólo 12 hoteleros con ideas afines. En la actualidad, Preferred Hotels & Resorts es la marca de hoteles independientes más grande del mundo con un portafolio de más de 650 hoteles en más de 80 países. Defendemos los hoteles independientes y las experiencias únicas que ofrecen y siempre abrazamos el cambio, viéndolo como un catalizador para la creatividad, el crecimiento y el éxito.

Como empresa de propiedad y operación familiar, entendemos verdaderamente el negocio de la hospitalidad independiente y tenemos una creencia inquebrantable en el poder transformador de los viajes y su capacidad para enriquecer vidas, inspirar un mayor respeto por el planeta y expandir los corazones y las mentes a otras culturas y maneras de vivir. Celebrar nuestro aniversario cuando comenzamos el año fue una manera fantástica de reconocer los logros y reflexionar sobre la promesa de nuestra marca y la ideología de Believe in Travel: ‘Creer en los viajes’.

Finca Cortesin en España. Foto: Preferred Hotels & Resorts

También lee:

Una visión de equidad en la industria de la hospitalidad de lujo

¿Qué avances ha tenido Preferred Hotels & Resorts en términos de sostenibilidad?

Además de lanzar Beyond Green en 2021 como una marca que representa el liderazgo en sustentabilidad en acción e impacto, basada en tres pilares fundamentales: naturaleza, cultura y comunidad, nuestra empresa matriz, Preferred Travel Group, firmó recientemente la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo en nombre de su familia de marcas, incluyendo Preferred Hotels & Resorts.

Como signatario, nos comprometemos a presentar un plan de acción climática en septiembre de 2023 que se alinee con las cinco vías de la Declaración (Medir, Descarbonizar, Regenerar, Colaborar, Financiar), informar públicamente anualmente y trabajar en un espíritu de colaboración con otras organizaciones de viajes y turismo, compartiendo buenas prácticas y soluciones a los desafíos que enfrentamos como industria y en todo el mundo.

¿Qué consejos prácticos daría a los viajeros de Latinoamérica que buscan experiencias realmente auténticas?

¡Hospédese en un hotel independiente de Preferred Hotel & Resorts! Estamos orgullosos de representar un portafolio global compuesto por los mejores hoteles independientes. Recomiendo investigar con anticipación las diversas áreas de un destino para que no se pierdan experiencias fuera de serie u oportunidades para explorarlo de una manera diferente. Pregunte al equipo del hotel sobre eventos o festivales locales de gastronomía, vinos, música o artes de la región. También es esencial que la propiedad le presente, antes de reservar, sus restaurantes, eventos y experiencias inmersivas.

¿Qué es lo que más disfruta usted al viajar?

Me encantan muchas cosas de viajar, pero si tuviera que elegir una, esa sería la gente que conozco. Desde el personal del hotel hasta la comunidad que vive en el destino que estoy visitando, siempre me voy sintiéndome más conectada como ser humano. Sí, me gusta conocer gente nueva y crear nuevos recuerdos. Creo que las experiencias que tienes viajando, realmente abren tu corazón y tu mente.

¿Cuáles son los destinos en Latinoamérica y en el mundo que desea conocer?

Mis últimos dos viajes fueron a São Paulo y Santiago en Chile, pero algunos otros destinos en mi lista de América Latina son la Patagonia, Costa Rica y Baja California, la región vinícola de México. Fuera de América Latina, quiero viajar a Mongolia, específicamente al Three Camel Lodge en el desierto de Gobi, Niseko en Japón para esquiar y Escandinavia para ver la aurora boreal.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter