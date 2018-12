¿Eres amante de la moda? Estas producciones en Netflix son para ti

Dentro de la plataforma de Netflix podemos encontrar fascinantes producciones documentales que narran, desde otra perspectiva, la vida de algunas de las figuras más representativas de la industria así como una mirada realista de la misma, por lo que si crees que lo tuyo es la moda, no debes perderte estas producciones de una industria en la que, queramos o no, estamos inmersos.

Netflix ha buscado satisfacer a todos sus usuarios incluyendo producciones de las más variadas temáticas, por lo que el mundo de la moda no podría quedarse fuera. Además de las producciones que ya se encuentran en el catálogo, la plataforma se encuentra preparando el estreno de ‘7 days out’, el documental que contará el detrás de la preparación del destile de alta costura Primera- Verano 2018 de Chanel, el cual llegará a finales de diciembre.

Mientras tanto, puedes esperar disfrutando de los documentales que te presentamos a continuación, los cuales te presentarán una nueva perspectiva de la moda, así como de los actores que intervienen en ella. Son ideales para los fashionistas de corazón.

Casablancas: The man who loved woman

The true cost

Franca: chaos and creation

Jeremy Scott: the people’s designer

House of Z

Manolo: The boy who made shoes for Lizards

Dries

Maddman: The Steve Madden story

