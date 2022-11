Eros Ramazzotti regresa a México con una energía de un joven de 30 años

Después de 4 años desde su último álbum de estudio, Eros Ramazzotti ha decidido marcar un regreso de escala mundial con su nuevo álbum “Latido Infinito”, que se encuentra presentando con una gira que contempla más de 70 espectáculos en todo el mundo, entre los que no puedo faltar una fecha en México en Arena Ciudad de México este 23 de noviembre.

Forbes Life platicó en exclusiva con el cantautor italiano desde Milán, quien ha inspirado almas por más de 35 años de carrera musical y comparte que México es un país al que le tiene mucha gratitud gracias a que le abrió las puertas en Latinoamérica y Norteamérica.

FL: ¿Cómo se encuentra Eros Ramazzoti ante este regreso?

ER: Me siento un joven de treinta años con una gran energía. Tengo una energía distinta porque la verdad todo está mejorando, sin embargo la confusión todavía sigue con la guerra, el Covid, pero hay que ser optimistas sino mueres por dentro.

FL: ¿Cómo define Ramazzotti a “Latido infinito”?

ER: Lo definiría como Ramazzotti 2.0

Tenemos que mirar al pasado, tengo casi 40 años de carrera y no es fácil hoy en día escribir un tema que permanezca en el tiempo. Creo que este álbum es muy positivo, es bueno escucharlo en un momento en el que no es fácil encontrar esto porque hay mucha confusión en la música.

FL: ¿Cuáles fueron las inspiraciones de “Latido Infinito”?

ER: Siempre he cantado, siempre he hecho música, y hoy con todo lo que ha sucedido en los últimos años, las inspiraciones han sido incluso más fuertes, más poderosas para dar posibilidad a la gente a través de la música, quien puede hacer mucho en este sentido.

FL: Cuéntanos de la colaboración con Alejandro Sanz

ER: A Alejandro Sanz lo conocí en Argentina hace unos años y me gustó desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista musical, es un gran guitarrista, además era un amigo de Paco de Lucía, así que era lo mejor para mí.

Después de un tiempo nos perdimos un poco pero luego nos vimos en Madrid y me pidió que hiciéramos algo juntos, empezamos a trabajar en un tema, le mandé algo que no le gustó, así que volvió a pedirme algo, –me agrada mucho esta persona porque es muy directa, no te deja esperar, te dice lo que piensa, me gusta la gente así–, desde aquel momento comenzó esta colaboración (“Soy”) donde el tema principal es la amistad pero también la esperanza, y es muy interesante porque tenemos dos voces que se compaginan muy bien.

FL: ¿Qué hay acerca del tema “Ama”?

ER: Este tema habla del amor en cualquier expresión, desde cualquier punto de vista. Lo más importante en la vida siempre será “amar”. Es una invitación que hago en estos tres minutos y medio para volver a amar todo.

FL: ¿Qué representa para ti el amor?

ER: No solo en mi vida, en general el amor es fundamental, si te fijas en un ser humano sin amor, qué es, es un vegetal.

FL: ¿Qué tema toco más tu corazón?

ER: En general son las canciones melódicas las que te dan más escalofríos. En el álbum puedes encontrar géneros distintos, pero uno de los temas que más me conecta con México es uno que titulamos “Virgen de Guadalupe”, donde hemos podido hablar de esta importante mujer.

FL: Significado de México para Eros Ramazzotti

ER: México es uno de los países más importantes para mí, Latinoamérica lo ha sido y lo es. Comencé desde España hace años, y desde Latinoamérica empecé justamente desde México. México me abrió las puertas a todos los mercados: Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, pero también a Canadá. México me dio una oportunidad para entrar y penetrar todos los países, le tengo mucha gratitud.

FL: Cuéntanos acerca de la composición de los temas en el álbum

ER: Todo siempre comienza de mí, muchas de las ideas son mías, parte de los temas también, pero luego y después de trabajar siempre necesito a alguien que me pueda ayudar en mi camino, me gusta trabajar en equipo con distintos autores. En esta ocasión lo hicimos vía zoom y funcionó muy bien.

FL: ¿Qué te motiva a seguir adelante?

ER: Como lo dices, hago lo que el corazón me dicta, pero intento estar en tendencia con los tiempos. El año que viene cumpliré 60 años, y en este camino puede que lo que hacen los jóvenes no me guste exactamente todo; no lo entiendo todo, pero la verdad es que entiendo que los gustos cambian y la gente cambia.

Para mí es fundamental cantar en vivo, sino logras transmitir emociones en vivo, sino eres fuerte en este sentido, es muy difícil poder resistir en el tiempo.

FL: Más acerca de tu regreso a México

ER: Me encanta mucho la idea de ir a México, me gusta mucho la energía de la Ciudad de México y espero que el espectáculo a todos les guste.

