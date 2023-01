Eugenio López es distinguido con el Premio Iberoamericano de Mecenazgo 2023

La Fundación Callia anunció que Eugenio López, precursor del coleccionismo de arte contemporáneo en México, recibirá el Premio Iberoamericano de Mecenazgo 2023 durante la ceremonia que tendrá lugar el lugar el 20 de febrero en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid.

El jurado de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo eligió, por unanimidad, al empresario mexicano por reflejar los valores de la iniciativa que se ha convertido en un referente global e “inspirar con su ejemplo a que otros hombres y mujeres se comprometan con la conservación y difusión del patrimonio artístico”.

Foto. Fundación Callia.

“Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo son una incubadora de nuevos mecenas, y buscan ser la imagen en la que puedan reflejarse todos aquellos que han dedicado una parte de su patrimonio al arte como forma de trascender y contribuir al progreso y la cohesión social”. Carmen Reviriego, presidenta de la Fundación Callia

En el 2001, Eugenio López creó Fundación Jumex Arte Contemporáneo. A lo largo de las últimas décadas, dicha organización ha otorgado cientos de becas y patrocinios para la producción de arte contemporáneo, el desarrollo de proyectos independientes, la investigación curatorial y artística, así como la creación de publicaciones especializadas en esta vertiente del arte.

El Museo Jumex (que este 2023 celebrará una década de vida) es testimonio dinámico del alcance de la fundación instaurada por el empresario mexicano y filántropo. Lo mismo que la Colección Jumex, la cual está formada por más de 3.300 obras de artistas mexicanos como Gabriel Orozco, Abraham Cruz Villegas, Minerva Cuevas, Jose Dávila, Tania Pérez Córdova y Gabriel Kuri, por mencionar algunos, e internacionales como John Baldessari, Jeff Koons, Louise Lawler, Ed Ruscha, Cy Twombly, Dahn Vo, Antoni Tàpies, entre muchos otros.

Eugenio López -además- es miembro del Consejo de Patronos del New Museum for Contemporary Art en Nueva York y del Museum of Contemporary Art (MOCA) de los Ángeles, California. Asimismo, realizó una importante contribución financiera para la construcción del nuevo edificio del New Museum en la ciudad de Nueva York, en gratitud las galerías del segundo piso del Museo llevan su nombre.

También ha patrocinado exposiciones y publicaciones en el MoMA de Nueva York o el LACMA de Los Ángeles. Colaboró para la construcción del nuevo edificio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

Pasión por el arte

Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo reconocen la aportación de los galardonados al arte como mecenas, al igual que sus convicciones éticas. La galardonada en la categoría internacional de la edición 2023 es la coleccionista italiana Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, uno de los mecenas más importantes de Europa y presidenta de la Fundación Sandretto Re Rebaudengo.

Foto. Riccardo Ghilardi Contour by Getty

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo es miembro del Consejo Internacional del MoMA de Nueva York, del Consejo Internacional de la Tate Gallery de Londres y del Consejo de Liderazgo del New Museum de Nueva York, del Comité Asesor de Arte Moderno y Contemporáneo del Museo de Arte de Filadelfia.

Igualmente forma parte del Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, el Comité de Ciudades de Art Basel, la Junta de Gobernadores de CCS del Bard College de Nueva York y el comité ssesor de Rockbund Museo de arte de Shanghai

