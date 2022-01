Harry Styles presenta “Love On Tour” y anuncia conciertos en México

Harry Styles ha anunciado hoy las fechas de su “Love on Tour” en donde México se encuentra incluido dentro de la lista de países en los que el cantante de “Sing of the Times” hará vibrar a todos los mexicanos.

Harry Styles se presentará en tres ciudades: Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El primer concierto será el 20 de noviembre en Guadalajara, en la Arena VFG, el segundo se contempla para el 22 de noviembre en la Arena Monterrey y la última fecha, que dará cierre a su presentación en México, está contemplada para el viernes 25 de noviembre, en el Foro Sol, en la Ciudad de México.

Recordemos que a finales del 2019 el cantante confirmó que regresaría a México para presentar “Fine Line”, sin embargo, después de la incertidumbre por el COVID – 19, las circunstancias no lo permitieron en lo inmediato.

Es ahora que Harry Styles ha anunciado a través de sus redes sociales que esos conciertos que ya tenía planeados serán una promesa que cumplirá este 2022. El anuncio se ha hecho y la alegría para millones de fans ya es latente.

