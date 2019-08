Kit Harington se incorpora a ‘The Eternals’ de Marvel

Un nuevo miembro del cast de ‘The Eternals’ ha sido revelado. Se trata de Kit Harington, quien después de protagonizar ‘Game of Thores’ se introducirá al Universo Cinematográfico de Marvel.

Después de que el rumor rondara las redes sociales, este día, dentro del D23 expo de Disney, el mismo Kevin Feige, director de Marvel, confirmó la noticia.

El actor se sumará al elenco presentado en la última Comic Con de San Diego, que está conformado por Richard Madden, Kumail Nanjiani, Angelina Jolie, Salma Hayek, Lauren Ridlof, Brian Tyree Henry, Loa Hugh, Don Lee y Gemma Chan.

La cinta llegará a los cines el próximo 6 de noviembre del 2020 como parte de la Fase 4 de Marvel. Aún no se conocen los detalles del personaje que interpretará Kit Harington, pero sin duda es una gran noticia para quienes siguen la carrera del actor.

Aprovechando la exposición del D23 se mostró el primer vistazo de cómo se verán los personajes de ‘The Eternals’ con parte del casting presente.

The cast of Marvel Studios’ “The Eternals” takes the stage at #D23Expo. pic.twitter.com/1mvOxXJ8Dm — Marvel Entertainment (@Marvel) August 24, 2019

El dominio de los superhéroes

Cada vez más noticias se dan a conocer de la nueva faceta de los superhéroes con Disney y Marvel. Dentro de la D23 también se confirmó la segunda parte de ‘Black Panther’, la cual llegará a los cines hasta el 6 de mayo del 2022.

Just announced at #D23Expo: Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/mpNB5NfKQV — Marvel Entertainment (@Marvel) August 24, 2019

Esto en el mundo cinematográfico, pero dentro de su apuesta de streaming para Disney plus, también destacó que trabaja en tres series: ‘She Hulk’, ‘Moon Knight’ y ‘Ms. Marvel’.

Just announced at #D23Expo: SHE-HULK, an original series from Marvel Studios, only on Disney+. pic.twitter.com/QjrxuWC4Ad — Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2019

No cabe duda que la popularidad de los superhéroes está más presente que nunca creando un nicho que tiene mucho que ofrecer en los próximos años.

Te puede interesar: ‘Greenbrier’, la película de ‘Breaking Bad’ está terminada: Bob Odenkirk



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí