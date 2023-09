Así es como Mercedes-Benz Fashion Week México celebrará su edición número 40

Mercedes-Benz Fashion Week México retomará su icónico formato de ejecución en una sola sede para presentar el talento de 15 creativos nacionales e internacionales. Descubre todos los detalles del tan esperado evento.

El talento de la nueva edición

La edición número 40 del Mercedes-Benz Fashion Week México contará con una agenda de actividades creativas que buscan dar paso a espacios de conversación y exposición para diferentes audiencias.

El epicentro de la moda y el estilo contarán con más de 15 desfiles, que pondrán bajo los reflectores el talento nacional e internacional de diferentes creativos del diseño como Alexia Ulibarri, Carla Fernández Cynthia Buttenklepper, Daniela Bustos Maya, ExBoyfriend Shirt, Francisco Cancino, HUA, Lorena Saravia, Prima Volta, Toronero, Vero Díaz, YAKAMPOT y Zurce.

A través de la iniciativa internacional “Mercedes-Benz Fashion Talents” y MBFWMadrid se contará con la presencia de Aitor Goikoetxea, ganador de la edición 2022, además del diseñador venezolano Efraín Mogollón.

¡No te lo puedes perder!

Looks con los que Selena Gomez conquista la Semana de la Moda en París

Jennifer Lawrence y los mejores looks del front row de Dior

La animación y la magia de la moda

The Disney Gala – Celebrating Animation in Style se presentará en el marco del Mercedes-Benz Fashion Week México el próximo 16 de octubre en el Museo Soumaya. A través de 12 capítulos, once marcas mexicanas como Benito Santos, Anuar Layon, Zurce y Vero Solís hablarán sobre del proceso creativo que hubo detrás de las colecciones cápsulas, inspiradas en las películas que han marcado la trayectoria de Disney Studios.

¿Cuándo inicia el Mercedes-Benz Fashion Week México?

Mercedes-Benz Fashion Week México se celebrará del 9 al 16 de octubre de este 2023 y tendrá como sede principal el FORUM del Hipodromo de las Américas de la Ciudad de México.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter