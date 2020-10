No Name Studio: la marca mexicana que rompe estereotipos en la moda

El diseño mexicano acapara el escenario mundial de la moda. La constancia e innovación han puesto en el centro de la conversación a diseñadores mexicanos como Jonathan Morales, quien junto a su marca No Name Studio, ha consolidado su propuesta al romper estereotipos en el mundo de la moda nacional.

El joven diseñador emprendió en el año 2015 No Name Studio como una propuesta de negocio, separando el ego en el que comúnmente los diseñadores se ven inmersos, para dedicarse a crear prendas de street wear que brinden personalidad a quien las porte.

La idea de crear este estilo surgió, como comenta, dando apertura para expresar quien eres mediante la ropa, sin géneros, sin etiquetas, como un herramienta para dar a conocer de forma visual, quien eres.

Y aunque el camino no ha sido sencillo, la personalidad única de los diseños que ha traído en los últimos años le han valido el reconocimiento como una de las propuestas más frescas de la moda nacional con miras a la internacionalización.

“He roto barreras que no imaginé con mi trabajo. Estoy contento de vivir de lo que amo; mi trabajo me ha llevado a rumbos inexplicables que no imaginé”, destacó.

Para Jonathan Morales, No Name Studio consolida su visión de acción local con pensamiento global. Una premisa que ha impulsado a la marca mexicana a espacios internacionales con grandes figuras del espectáculo.

Un rompeaguas llamado Lady Gaga

En los últimos meses la marca mexicana ha vivido los mejores momentos desde su formación. Pese a que han sido una época donde el mundo se han visto inmerso en una pandemia, No Name Studio ha logrado trascender gracias a la preferencia de reconocidos artistas como Lady Gaga.

La cantante eligió una prenda de la marca para el lanzamiento de su último disco, lo que provocó que el diseñador llegara a un lugar que siempre visualizó pero que las dudas y miedos siempre se habían hecho presente.

El momento sirvió para que el diseñador se alentara con un “Todo lo puedes”, como nos comentó en entrevista. Atrás quedaron las incertidumbres, por lo que comenzó un nuevo proceso de creación con más energías para continuar proponiendo en el mundo de la moda.

Este suceso expuso a No Name Studio a niveles internacionales. Después llegaron otras colaboraciones con la artista española Rosalía y los colombianos Karol G y J Balvin, que también aportaron que la marca se volviera tendencia rápidamente.

“Esto nos ha ayudado a crecer y a que más gente nos conozca. Siempre es un orgullo ver a gente que admiras utilizar tu ropa“.

Inspiraciones que transforman

Las inspiraciones para el diseñador se han manifestado en sus diseños. El creador ha visto en las redes sociales un escaparate para esta inspiración pudiendo conocer culturas y lugares que forman parte de sus prendas.

Sus pasadas colecciones han tenido un común denominador: los personajes del anime. El creador ha dejado claro que no por ser una marca mexicana debe llenar este hueco con elementos mexicanos, ha ido más allá con la aplicación de estos superhéroes que lo han acompañado durante su vida como parte de la creatividad que lo rodea, siempre viendo al futuro.

“Eso ha sido lo mas importante. No Name Studio se creo para eso, para buscar un futuro en todo: en la inspiración de las culturas, en el mundo. Llevo desde mis doce años amando al anime y fue uno de los elementos que quise implementar a mi marca buscando una estética en lo que de repente no tiene tanto“.

Jonathan Morales está listo para presentar su nueva colección dentro de la vigésima octava edición híbrida del Mercedes- Benz Fashion Week Mx. En esta ocasión, el diseñador reunió elementos mexicanos kitch para plasmarlos en sus prendas.

Su participación será en formato digital, donde a través de un contenido audiovisual presentará la octava colección de la marca con la esencia de la cultura popular mexicana donde resaltará elementos de ciudades como Culiacán o Guadalajara.

“Quiero expresar que me encanta México y quiero experimentar y crear con él. Será algo fascinante, es algo como yo rompiendo las reglas, lo que he hecho toda mi vida de diseñador“, agregó.

El futuro de No Name Studio le espera grandes colaboraciones internacionales derivadas su talento que se ha visto reflejado en romper los estereotipos la moda nacional, por lo que es seguro que la marca cien por ciento mexicana dará mucho de que hablar.

