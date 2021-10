Descubre la colección más terrorífica de la temporada

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Vans trae la colección más terrorífica de la temporada. En alianza con Warner Bros., la compañía da vida a las clásicas y conocidas historias de terror con las que vivimos miedo en varias ocasiones para ser parte de ropa y calzado en esta increíble colección.

Durante más de 80 años, Warner Bros. ha producido las más espeluznantes películas de terror, mismas que se unen a la colección Vans x Horror, inspirada en los momentos más terroríficos de la historia del cine.

Foto: Cortesía Vans.

Como olvidar las gemelas de ‘The shining’, los personajes endemoniados de ‘The exorcist’ y ‘The lost boys‘; hasta las mentes maníacas de ‘Friday the 13th’, ‘As nightmare on Elm street’ e ‘It’.

Las siluetas más icónicas de Vans se impregnan de estas escenas y personajes. Desde la silueta Era con los globos rojos de ‘It’, los Slip On con la máscara de ‘Friday the 13th’; sin dejar de lado los SK8 – Hi con las gemelas de ‘The shining’ o el clásico entre los clásicos de terror con ‘The exorcist’ con unos Old Skool que tienen la escena donde el padre Damien Jarras entra por primera vez a la casa de Regan.

Foto: Cortesía Vans.

Además del calzado, la colección Vans x Horror trae camisetas, sudaderas, mochilas y más accesorios con los que complementarás tu guardarropa. Estos artículos serán los indicados para esta temporada.

Foto: Cortesía Vans.

Lo que antes te aterrorizó, hoy será tu compañero de vestimenta. Complementa tus conjuntos con todas las sorpresas que tiene la colección Vans x Horror, la cual también incluye otros estilos de calzado como los Classic Slip-On, los Slide-On, los Slip-Skool, los Old Skool y los Style 47 Creeper.

La colección Vans x Horror estará disponible a la venta a partir del 18 de octubre través de la página oficial, tiendas Vans y otros locales autorizados.

Foto: Cortesía Vans.

