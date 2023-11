La inquietante muestra de arte de Gabriel Chaile en Puerto Escondido

“México me ayudó a sentirme más cómodo y es como cuando uno tiene ganas de gritar”. Así inicia la conversación con Gabriel Chaile, artista de origen argentino, quien tras algunos años de vivir en Portugal regresó a Latinoamérica para presentar una muestra de arte que, según sus propias palabras, le permitió obtener el coraje que necesitaba para replantear su propuesta plástica.

A la distancia, desde el otro lado del Océano Atlántico, nos reunimos con él para conversar sobre la exhibición “No se me quita lo naco”, la cual estará en la galería Meridiano en Puerto Escondido, Oaxaca, hasta febrero de 2024.

Nacido en Tucumán, una población de Argentina, desde siempre Gabriel tuvo interés en el arte y la cultura; sin embargo, fue al mudarse a Buenos Aires cuando su acercamiento con la cerámica de las culturas que habitaron el norte de ese país sudamericano se fortaleció. Eso, incluso, le permitió conectarse con su propio pasado.

Gabriel Chaile, artista de origen argentino. Foto: Alex Krotov. Cortesía del artista.

Desde entonces su propuesta artística se ha centrado en este tipo de piezas, pero en dimensiones mayores, porque –dice– las cerámicas son de uso ritual y doméstico; y creo que hacerlas del mismo tamaño no hace sentido.

Por esta razón le gusta aumentar la escala y con ello la fuerza y la potencia que proyectan. “Y, obviamente, agregarle parte de mi imaginario”. Otra de las características es que, al trabajar, principalmente, con barro, prácticamente todas sus piezas son monocromáticas, pues mantienen el tono original del material. “Las realizo en ese color porque siento que tiene que ver con mi color de piel”, asegura el artista plástico, quien ha montado exposiciones en distintos países alrededor del mundo.

“A partir de No se me quita lo naco tomé una decisión como artista y es, básicamente, subirle el volumen a las cosas que me interesa comunicar” Gabriel Chaile, escultor

Sin embargo, fue su regreso a Latinoamérica, tras algunos años de ausencia, lo que le hizo reconectarse con esos códigos de relacionamiento con los cuales nos entendemos los latinoamericanos. Eso lo llevó a replantearse muchas cosas, admite durante la entrevista con Forbes Life.

Instalación “No se me quita lo naco” de Gabriel Chaile. Foto: Alex Krotov. Cortesía del artista.

Conforme su trayectoria como escultor le ha permitido obtener mayor reconocimiento internacional a Gabriel Chaile, eso a tenido un impacto positivo en su economía. “En ese proceso casi de aburguesamiento me hacía pensar si se me había quitado lo naco o no”.

MUESTRA DE ARTE EN MERIDIANO

La primera vez que escuchó ese término fue en sus años de infancia, cuando en su casa consumían mucho contenido televisivo que venía de México. Entonces no entendía bien qué significaba “naco”, palabra que escuchaba con frecuencia en estos programas, siempre dicha de una persona adinerada a alguien con un nivel socioeconómico más bajo.

Por eso cuando pensó en el título para la muestra de arte en Meridiano le pareció un nombre gracioso; al mismo tiempo era consciente de lo peyorativo que puede resultar el término.

Para la concepción del proyecto visitó Puerto Escondido y se contactó con los artesanos de la región. “Compartimos un día de forma casual, bebiendo cerveza, hablando de la vida y mostrándome los tipos de barro” dice en tono melancólico al recordar aquel día.

Proceso de creación de la instalación en la galería Meridiano. Foto: Alex Krotov. Cortesía del artista.

“Después volví a Portugal y pensé cómo sería la escultura y quería que fuera negra, incluso, exageramos un poco el color de la tierra. Pero, básicamente, a Meridiano le interesaba que yo conectara con las personas de Oaxaca.”

El resultado es una instalación compuesta por una sola pieza monumental, misma que activa las estructuras tanto internas como externas de la galería. De esta forma, Gabriel Chaile presenta su primera escultura bi-cromática, en la cual utilizó barro con pigmento negro extraído del suelo de Agua Zarca, localidad en la costa oaxaqueña. La misma interactúa con el paisaje circundante al estar conformada por una chimenea columnar que sobresale del óculo rectangular de la galería, el cual está abierto al Sol y las estrellas.

CON GANAS DE GRITAR

Más allá del proceso creativo que involucró esta muestra de arte, para el artista argentino, lo que le provocó fue una confrontación con su propia persona. “Normalmente, mi trabajo tiene siempre un lenguaje poético, como amable, con formas redondas, vinculado a la memoria”, dice.

Sin embargo, el hecho de haberle puesto No se me quita lo naco, le permitió tener el coraje que necesitaba y tomar la decisión de “subir el volumen” de las cosas que realmente le interesan comunicar y no andar con medias tintas.

La muestra estará hasta febrero del 2024 en Puerto Escondido, Oaxaca. Foto: Alex Krotov. Cortesía del artista.

Por esta razón, su próxima muestra de arte –la cual realizará antes de que termine el 2023 en California, Estados Unidos– llevará el nombre de No hay nada que destruya el corazón como la pobreza.

“Siento que mi trabajo, si bien es escultórico y refiere a cerámicas, supuestamente abandonadas, perdidas en el tiempo, habla en realidad de la cultura contemporánea, de lo que somos nosotros hoy. De lo que es Latinoamérica. De la situación de la desigualdad. Y a mí me parece muy importante poder mostrar esto en el campo del arte”, comenta con una fuerte convicción poco antes de despedirnos de él.

