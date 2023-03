Billie Eilish llega a México: posible setlist

Billie Eilish y su gira Happier Than Ever, The World Tour 2023 llegarán a Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México en los próximos días. Te contamos todos los detalles que debes saber al respecto.

Con la gira Than Ever, The World Tour 2023 la cantante y compositora estadounidense promocionará Happier Than Ever, su tercer álbum de estudio que fue lanzado en 2021.

¿Cuándo y en Dónde?

Este 29 de marzo Billie Eilish se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México, posteriormente, el 31 de marzo llegará a Moterrey para cerrar el primer día de Tecate Pal Norte 2023 y finalmente visitará la Arena VFG en Guadalajara el 2 de abril.

Posible setlist de Billie Eilish

Este posible setlist de Billie Eilish está basado en los festivales y conciertos que la artista ha ofrecido en los últimos países que han formado parte de su gira.

“Bury a friend”

“Ilomilo”

“I didn´t change my number”

“Bellyache / Ocean Eyes”

“My Strange Addiction”

“Goldwing”

“Bad Guy”

“Therefore I Am”

“Oxytocin”

“All The Good Girls Go to Hell”

“Happier Than Ever”

“Billie Bossa Nova”

“I love you / Your power”

Su última visita a México

La última vez que Billie Eilish pisó tierras aztecas fue en 2019, cuando la cantante se presentó en el Corona Capital, en donde abrió su show con el tema “Bad Guy” para luego interpretar “My Strange Adicction” y “You Should See Me In A Crown”, entre otras canciones.

Ahora, tras cuatro años de espera, la estadounidense regresará a nuestro país para ofrecer uno de los espectáculos más aclamados, ¿estás listo para vibrar al ritmo de “Happier Than Ever“?

