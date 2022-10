Muse regresará a México en 2023

Prepárate para esta sorpresa, porque Muse promete volver a México para enero de 2023 con tres increíbles conciertos , los cuales, formarán parte de ‘Will Of The People World Tour‘. Descubre todos los detalles a continuación.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Will of the People World Tour

Si aún no puedes creerlo, te dejamos la publicación que la banda británica compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde detallaron las sedes y fechas de los conciertos que ofrecerán.

En el post se puede leer que Muse hará su primera visita a tierras mexicanas el 18 de enero de 2023 en el Estadio Banorte de Monterrey, para luego viajar a la Arena VFG de Guadalajara el 20 de enero y concluir el 22 de enero en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Sobre los boletos, debes saber que la preventa será a través de Citibanamex, a partir del próximo martes 11 de octubre a las 11:00 am. Mientras que la venta general arrancará el sábado 15 de octubre a la misma hora. Sin embargo, por el momento no se ha comunicado cuál será el precio de los mismos.

¡No te lo pierdas!

‘Blood or Honey’: el viaje onírico de Bernardo Castilla

Tom & Collins: Del deep house al “tech latino”

Su último disco

Muse cuenta con nueve álbumes de estudio y ha conseguido vender alrededor de 30 millones de copias a nivel mundial. Su más reciente producción discográfica se titual Will Of The People y se ha mantenido como el número uno en diferentes países como Austria, Francia, Finlandia, Italia, Suiza y Reino Unido.

‘You make me feel like it´s Halloween‘ es uno de los sencillos de este álbum y estrenó su video hace un mes, si aún no lo has visto, aquí te lo dejamos.

Su paso por México

Vale la pena destacar que fueron muchas las pistas que Muse dio sobre su visita a México. Una de ellas fue cuando la banda publicó la bandera de México en su cuenta de Twitter y otra, quizá la más obvia, cuando el vocalista de la banda Matt Bellamy reveló que su próxima gira comenzaría en México, durante una entrevista que tuvo con Zane Lowe.

La última vez que Muse visitó México fue en 2019 cuando sonaba el disco Simulation Theory y la banda se presentó en el Foro Sol, en donde ofrecieron uno de los espectáculos más grandes que se han visto en dicho recinto.

¿Estás listo para el próximo concierto? ¡Prepárate para cantar sus más grandes éxitos!

Síguenos en

Instagram

Facebook

Twitter