Netflix anuncia el final de ‘Bojack Horseman’ con última temporada

‘Bojack Horseman’, una de las series animadas más populares de Netflix, llega a su fin. Sorpresivamente la compañía compartió el trailer de su sexta temporada, anunciando así que esta será la última.

La sexta temporada ha sido una de las producciones más esperadas de este año y, aunque será la final, será dividida en dos partes. La primera llegará a la plataforma el próximo 21 de octubre, mientras que la parte dos se estrenará en enero 31 del 2020.

‘Bojack Horseman’, desde su primera temporada, nos ha mostrado que las series animadas pueden ser productos donde las emociones sean manejadas al extremo. En la quinta temporada, el personaje de Bojack toca fondo, por lo que según el trailer de la sexta, éste se encuentra en el camino del cambio, la rehabilitación… aunque parece que esto no será algo fácil.

En el trailer Bojack escribe una carta a Diane, en la cual le da detalles de su rehabilitación. Todo parece perfecto, pero en esta serie nunca nada sale como debería. A la par de su situación, se muestra lo que sucede con otros personajes; como la complicada vida de mamá de ‘Princess Carolyn’, la inesperada noticia de la madre de ‘Todd’, la depresión de ‘Mr. Peanutbitter, quien se da cuenta que no todo es felicidad, y ‘Diane’, quien parece tener una complicada vida laboral.

Quienes han seguido puntualmente las temporadas de ‘Bojack Horseman’ no deben esperar un final convencional. Seguramente su creador Raphael Bob- Waksberg tiene algo sorpresivo para cerrar este proyecto. El clásico “final feliz” tal vez no llegue para todos sus personajes.

