Actores de ‘Grace and Frankie’ revelarán episodio inédito por una buena causa

Un capítulo de la séptima, y última temporada de ‘Grace and Frankie’, será revelado por una buena causa. Los actores de la exitosa serie de Netflix reaparecerán para realizar una transmisión en vivo donde narrarán el episodio inédito. La intención es recaudar dinero para una asociación que lleva comida a adultos mayores.

La producción de ‘Grace and Frankie’ fue frenada por la contingencia del Covid-19, pero eso no impedirá que el elenco realice esta transmisión para ayudar a los desfavorecidos en estos tiempos difíciles.

También puedes leer: Es oficial: Series de Netflix que tendrán su última temporada

Lily Tomblin, Jane Fonda y más miembros de casting, se reunirán el jueves 9 para dar a conocer de qué se trata el episodio que llegará con la última temporada de la serie de Netflix. Cuando el elenco finalice la lectura, iniciará una ronda de preguntas y respuestas moderadas por la productora Marta Kauffman.

Mientras el reparto esté en la lectura, los espectadores del enlace en vivo podrán hacer sus aportaciones. Lo recaudado se destinará a Meals on Wheels, una organización que se encarga de repartir comida a aquellos adultos mayores que no pueden comprar, o preparar sus propios alimentos.

La transmisión será a través del canal de Youtube ‘Netflix is a Joke’ a partir de las 5:00 de la tarde hora Pacífico. La compañía de streaming ha incentivado estos lives con algunas de sus producciones en este canal, para que los suscriptores generen un diálogo con los creadores y actores.

Los fanáticos de ‘Grace and Frankie’, una de las series originales más largas de Netflix, no deben perderse esta transmisión, ya que seguramente el freno en la producción alargará la llegada de su séptima temporada dentro del catálogo. Después de este adelanto, pasará tiempo para volver a saber más detalles de su desenlace.

Staying at home but still rising up! Watch the cast of Grace and Frankie perform a live table read of a never before seen episode from our upcoming seventh season via @NetflixIsAJoke! pic.twitter.com/ROmzrq1BZK

— Grace and Frankie (@GraceandFrankie) April 7, 2020