Nicole Holmes, una fotógrafa aventurera de la imagen

El camino profesional en el mundo de la fotografía de Nicole Holmes, una canadiense de 44 años que vive en la Ciudad de México desde hace nueve y fue elegida como una de las tres embajadoras de Nikon en el país en 2015, empezó casi como un desafío.

Fuera de su país natal y en el proceso de un divorcio, su entonces esposo le preguntó cómo iba a sobrevivir.

“Le dije que iba a ser una fotógrafa profesional y se río y me dijo ‘¿Ah, sí?’ Y yo le dije ‘watch me’. Y tuve que aprender muy rápido para cobrar y vivir de hacer fotografía profesional, todo esto fue cuando yo ya estaba en México”, detalla en entrevista con Forbes México la fotógrafa canadiense.

Un par de años después, las piezas fotográficas de Holmes se exhiben en revistas, libros, museos como el de Medicina de la Ciudad de México y campañas publicitarias de todo tipo. Además imparte conferencias y talleres de fotografía bajo el agua, creativa y de impresión de imágenes.

“Aprendí haciendo trabajos en bodas de muy alto nivel y luego fotografía erótica; mi primer trabajo en el que me pagaron fue de una pareja desnuda muy artística. Hago muchos trabajos comerciales, he ido a plataformas petroleras, minas, parques eólicos y de todos los estilos; hago fotografía de desarrollos inmobiliarios, de paisaje, fotografía macro. En general un fotógrafo tiene una especialidad, yo no, yo hago de todo”, asegura.

Su trabajo es tan diverso y amplio como su forma de ver la vida. Y es que cuando esta canadiense cuenta de sus aficiones y amor por la fotografía parece que ha tenido más de tres vidas.

Antes de convertirse en fotógrafa, Nicole se recibió como ingeniera electrónica y técnica veterinaria, vivió en Canadá y Argentina, jugó tenis de forma semi profesional, aprendió a volar en parapente y paramotor y tiene una licencia como buzo avanzado.

Una de las máximas de la vida de Holmes es probar cosas nuevas y vivir la aventura, y así define su más reciente proyecto: la integración de un libro de fotografías de aproximadamente 75 procesos quirúrgicos diferentes.

La intervención médica, que podría resultar aterradora para algunas personas, es para Holmes una oportunidad de mostrar la belleza de estos procedimientos.

“Lo que quiero mostrar de las cirugías es la belleza, que cada especialidad tiene instrumentos diferentes y que son parte de lo que hacen, todo esto porque la gente a veces desconoce qué es lo que pasa en estas salas”, detalla.

Esta obra será publicada durante los últimos meses del año y se distribuirá sobre todo entre los médicos como regalo de fiestas decembrinas.

Nicole Holmes no tiene un plan trazado: para ella lo importante es captar en cada situación un ángulo bello, ya sea en una abeja que se posa en una flor, en un albañil que trabaja en una edificación de la ciudad, en eventos deportivos o en un paisaje mientras practica parapente.

“Me enfoco en la belleza de lo que veo. Para ser una buena fotógrafa uno debe enamorarse fácilmente y diario, porque eso es mi vida. Algo que para las personas puede ser la cosa más fea del mundo para mí es un reto y busco otro ángulo. Cada persona tiene algo muy especial”, concluye Nicole.

