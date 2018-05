7 consejos para convertirte en millonario

Ser millonario es probablemente el gran sueño de muchos y, aunque lograrlo no es algo que sucede de la noche a la mañana, es incorrecto pensar que esto es imposible, sobre todo si se adquieren buenos hábitos. A continuación te presentamos los mejores consejos que, de seguir rigurosamente, te podrán ayudar a ganar tu primer millón mucho más rápido de lo que hubieras podido imaginar.

1.- No vivas como millonario hasta que seas millonario: Aunque el lujo sea algo que nos llama a gritos, es importante no gastar en vano hasta que nuestras ganancias puedan no solo cubrir, sino sobrepasar nuestros gastos. Muchos millonarios no conducen autos ni viven en casas extravagantes hasta que tienen la seguridad de que este se quedará ahí.

2.- No dejes a tu dinero sentado, ponlo a trabajar: Aunque ahorrar sea un excelente hábito que todos deberíamos practicar para cuidar nuestro dinero, dejar que este se quede acumulando polvo en una cuenta de banco no te ayudará a volverte millonario en ningún tiempo cercano. Mejor coloca tus ahorros en cuentas de inversión que te obliguen a forzar el rendimiento de tu dinero.

3.- Solo recurre a prestamos que te ayuden a ganar: Regla de oro. Nunca pidas dinero prestado que no te servirá para ganar más. Considera cuáles serán las ganancias finales que obtendrás gracias al dinero que tomarás prestado y considera si esto será suficiente no solo para pagar el préstamo de vuelta, sino para seguir produciendo dinero a futuro.

4.- Trata al trabajo como a un amigo: Aunque parezca algo lógico, es necesario resaltar que el trabajo es nuestra principal fuente de ingreso. No tomes a tu puesto por sentado y trátalo como el mejor de tus amigos: pasa mucho tiempo con él, no lo ignores y, por supuesto, no lo abandones. Un millonario no se hace de un momento al otro y mucho menos con una mala actitud frente al trabajo.

5.- Deja que el dinero fluya al mundo exterior: Las cuentas de inversión son una gran herramienta para incrementar tu capital, pero para volverte un millonario también es necesario utilizar a este para generar medios que te ayuden a producir más. No temas a abrir tu primera compañía, esta podrá ser tu mejor aliada a largo plazo.

6.- Abre diferentes vías de ingreso: No te concentres únicamente en una fuente de ingresos. Considera adquirir un segundo trabajo de medio tiempo, iniciar un pequeño negocio o rentar todas tus pertenencias, esto te ayudará a incrementar tus ganancias mensuales mucho más rápido.

7.- Invierte en tí mismo: Todo buen millonario sabe que su principal generador de capital es él mismo. Por ello, es importante que inviertas en tu educación y te permitas adquirir constantemente nuevos conocimientos a través de viajes, cursos, talleres y especialidades que te ayuden a aprender cómo hacer crecer a tu dinero.

