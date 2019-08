‘Once Upon a Tour’: Conoce Los Ángeles de Tarantino

Tarantino, el director de “Once Upon a Time In Hollywood”, ha dicho que este filme fue su carta de amor a Los Ángeles, la ciudad que lo vio crecer. Y sin duda esta ciudad cuenta con lugares y actividades en donde se viven momentos inolvidables todos los días.

Texto escrito por Renata Rubio

Siguiendo un tour inspirado en su más reciente película podrás conocer los lugares donde esta fue creada, desde restaurantes hasta salas de cine. A continuación te contamos cuáles son los lugares que debes visitar para divertirte en tu próximo viaje a Los Ángeles.

Casa Vega

Dalton y Booth, los personajes principales de Once Upon a Time In Hollywood, toman una copa en Casa Vega. Este lugar sigue siendo el favorito de muchas celebridades ya que respeta su privacidad, pues permite entrar y salir discretamente.

Cinerama Dome

Es el primer y único teatro de este tipo del mundo. Fue inaugurado el 7 de septiembre de 1963 y fue declarado Monumento Histórico-Cultural de Los Ángeles en diciembre de 1998. Al visitarlo podrás disfrutar una copa de vino, una cerveza o algún coctel.

El Coyote Mexican Cafe

Inaugurado originalmente en marzo de 1932, “El Coyote Mexican Cafe” cambió de ubicación en 1951. Podrás cenar comida mexicana y beber sus famosas margaritas en un lugar tan animado y colorido que está decorado con fotos de estrellas de Hollywood y luces de navidad.

Cicada

El famoso restaurante Art Decó no solo ha aparecido en Once Upon a Time In Hollywood, también lo ha hecho en la famosa película “Pretty Woman”. En ocasiones especiales se transforma en Cicada Club para servir una elegante y nostálgica cena-baile con música en vivo.

Playboy Mansion

La película contiene una escena en la Mansión Playboy, la antigua casa de Hugh Hefner, quién vivió ahí desde 1974, la cuál fue muy famosa en la época de los 70´s gracias a las fiestas en donde asistían ricos y famosos. Actualmente se reserva con frecuencia para eventos especiales, funciones corporativas, recaudaciones de fondos o sesiones de moda.

Spahn Ranch (Corriganville Park)

Spahn Ranch fue utilizado para filmar películas del viejo Oeste y programas de televisión. Hoy en día forma parte del Parque Histórico Estatal de Santa Pass y alberga organizaciones que ofrecen visitas guiadas al antiguo escondite de la familia Manson.

Aquarius Theatre (Nickelodeon on Sunset)

Tras la muerte de los dueños del lugar fue vendido y actualmente funge como estudio en el que se han grabado algunas series de Nickelodeon.

No te pierdas Once Upon a Time In Hollywood, que llega a la pantalla grande este fin de semana. Y si planeas un viaje a Los Ángeles, visita los lugares que aparecen en la película y conoce más de la historia de esta ciudad.

