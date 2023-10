Ecuación Poderosa con Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo

La capital de México se perfila como un escenario apasionante para Scuderia Alpha-Tauri. El equipo italiano prepara su participación en el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México, con la dupla formada por Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo.

La suma de los esfuerzos de ambos pilotos da como resultado una ecuación poderosa que promete sacudir el Autódromo Hermanos Rodríguez en el fin de semana más esperado del año. Yuki Tsunoda, cuya pasión al volante se desbordará por cuarta ocasión en suelo mexicano, recorrerá una vez más un circuito que conoce muy bien, pero en esta ocasión junto a Daniel Ricciardo, piloto australiano que regresa a Scuderia Alpha-Tauri.

Forbes Life entrevistó a Tsunoda y Ricciardo para conocer más sobre sus principales desafíos y objetivos de cara al evento en la capital del país. No hay duda: un aire positivo impregna al equipo.

YUKI TSUNODA/VIVIENDO EL SUEÑO

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje al ser uno de los pilotos más jóvenes de la Fórmula 1?

Aprender a actuar bajo presión. Yo era muy joven cuando llegué a la Fórmula 1 y tuve que adaptarme rápidamente a este mundo, que es muy diferente a cualquier otra categoría, incluida la Fórmula 2. Sientes mucha presión desde todos los ángulos, no sólo en la conducción, sino también en tu comportamiento fuera de la pista con medios o socios. No hay forma de escapar de la presión, así que es cuestión de controlar esto y usarlo como algo a tu favor.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en Scuderia Alpha-Tauri?

Me estoy desarrollando como conductor para ser mejor y crear una conexión entre cada miembro del equipo, ayudándonos unos a otros, estando unidos y teniendo la misma visión de futuro.

¿Cómo ha sido trabajar con Daniel Ricciardo?

He aprendido muchas cosas, por ejemplo, sobre comunicación por radio con ingenieros cuando estamos en una situación difícil. He entendido cómo conduce y se comporta en el coche; ¡Es impresionante con el equipo! Me ha hecho pensar en cómo adoptar un mejor enfoque.

¿Quiénes son los pilotos que más admiras y por qué?

Fernando Alonso. Siempre sabe adaptarse bien a cualquier situación o condición, y su capacidad de manejo es impresionante. Siempre es consistente cada fin de semana de carrera.

¿Cuál es tu circuito favorito y por qué?

El Circuito de Suzuka. Es una pista muy rápida con muchas curvas de alta velocidad donde puedes sentir lo que sólo un coche de Fórmula 1 es capaz de hacer. Para conducir rápido necesitas un buen ritmo; una vez que pierdes un turno, te desanima la próxima vez. Este circuito requiere una mente aguda.

Puedes conducirlo muchas veces, pero nunca se vuelve aburrido.

“Me gusta el circuito [Autódromo Hermanos Rodríguez]; siempre disfruto conducirlo. Tuve buenos resultados, pero nunca he logrado sumar puntos en México. Espero poder hacerlo este año” Yuki Tsunoda

¿Cuál es uno de los mayores retos que has enfrentado en la Fórmula 1?

Cambiar mi actitud y comportamiento, especialmente en tiempos desafiantes.

¿Cuál es uno de tus talentos más extraordinarios como piloto?

El frenado.

¿Cuál es tu mayor sueño como piloto?

Ser campeón del mundo.

¿A qué te dedicarías de no haber sido piloto de la Fórmula 1?

Futbolista o cocinero.

¿Cuál ha sido uno de tus mayores miedos?

Tener remordimientos. Cuando bajas del auto y sabes que no diste el 100%, y que aún quedaba algo que dar.

¿Qué te hace feliz en la vida?

Ver feliz a la gente que me rodea.

¿Qué te gusta de México?

La comida… ¡cualquier taco!

¿Cuáles son tus expectativas sobre el Gran Premio de la Ciudad de México?

Me gusta el circuito y siempre disfruto conducirlo. Tuve buenos resultados, pero nunca he logrado sumar puntos en México. Espero poder hacerlo este año. El ambiente me gusta y, especialmente, los aficionados: son muy apasionados y solidarios. Puedo sentir su amor por este deporte.

DANIEL RICCARDO/REENCUENTRO ANHELADO

¿Qué significa para ti regresar a la Fórmula 1?

Significa mucho. A finales del año pasado no estaba seguro de mi futuro en el deporte y he regresado al lugar que me motiva. He vuelto a la parrilla, quizá antes de lo que pensaba, impulsado puramente por la pasión. Esto realmente me hace feliz

¿Qué representa Scuderia Alpha-Tauri en tu vida?

Es un poco como completar un ciclo. En cierto modo, resume todo lo que he sentido y todo lo que he pasado. En aquel entonces, era mi primera temporada completa en la Fórmula 1, con Toro Rosso, y me trae muchos recuerdos. El equipo es muy italiano, muy apasionado y tiene una especie de sentimiento familiar para mí.

¿Qué diferencia identificas entre un vehículo de Scuderia Alpha-Tauri y uno de Red Bull?

Ambos se sienten con el equilibrio adecuado. Pero a nuestro auto le falta carga aerodinámica en general con respecto al actual; los ingenieros están trabajando muy duro para mejorar esto y llevarnos de regreso a un lugar en donde podamos desafiar a los equipos más grandes.

¿Cuáles son tus mayores desafíos en la temporada actual?

Me rompí la mano y ése ha sido un desafío. Pero estaba claro que el año no sería sencillo, dado que me uní a la escudería a mitad de la temporada. De cualquier manera, trato de dejar atrás lo negativo y llevar al equipo hacia adelante estando en la pista, incluso si no estoy corriendo, para estar mejor preparado cuando vuelva al volante.

¿Cómo afrontas tiempos difíciles?

Siempre trato de ver el lado más optimista. No pienso tanto en los aspectos negativos, porque es fácil caer en lo negativo. Y sí, me rompí la mano, pero pude haberme roto algo que me sacara por completo de toda la temporada.

¿A qué pilotos admiras?

Sé que es lo que todos dicen, pero para mí es Max Verstappen. Me parece fascinante lo que hace y sus récords. Además, sigue activo y vital. Éramos rivales hace unos años, pero siempre hubo respeto. No se puede negar que es un conductor increíble.

¿Cuál es el secreto de tu sonrisa?

Vivir mi sueño tiene algo que ver con ello. Ser piloto fue mi sueño desde que era pequeño. Que te paguen por hacer lo que te gusta es la mayor felicidad, la misión suprema de esta vida.

¿Qué es lo que más te gusta de la Ciudad de México?

Me encanta la atmósfera. En serio, ¡me encanta! Toda la ciudad posee una gran energía y se siente como si fuera una gran fiesta.

¿Cuál es tu máximo sueño?

Lo estoy viviendo y me encuentro haciendo un análisis más profundo. Era ser piloto de la Fórmula 1, pero he descubierto que el sueño absoluto es ser campeón del mundo. Al final es por eso que volví al deporte, porque creo que todavía puedo dar más.

Además del Circuito de Melbourne, ¿en cuál otro te sientes vivo?

Mi primera respuesta sería Mónaco, pero también otros, como Montreal, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Singapur.

¿Cuál consideras que sea uno de tus grandes talentos como piloto?

Tengo fama de adelantar y frenar tarde. Cuando veo un espacio, no lo pienso dos veces.

¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes en la Fórmula 1?

Ésta es una gran pregunta. Soy muy competitivo y, de pronto, puede surgir el egoísmo al ponernos a nosotros mismos en primer lugar. A medida que pasan los años, me voy dando cuenta de que nunca deberías “quemar puentes”. He regresado a la familia Red Bull, algo que nadie hubiera imaginado hace algunos años. Debes tener una visión a largo plazo porque las cosas

pueden cambiar.

¿Cuáles son tus expectativas para el Gran Premio de la Ciudad de México?

Me encantaría ganar puntos. Tengo la curiosidad de ver cómo se comportará nuestro coche con las mejoras que ha tenido. Tuve una pole position en México en 2018, así que siempre voy con buena energía y estoy deseando volver a esta fantástica carrera.

