Rolls Royce presenta al EVTOL, su primer auto volador

Rolls Royce no se quiere quedar atrás. Una de las compañías más grande en la fabricación de vehículos y motores de aviones, dio a conocer su propio modelo que surcará los aires, el nuevo EVTON (Electric Vertical Take- offf and Landing), auto volador que llegará a la compañía para marcar una nueva era dentro de los vehículos de despegue y aterrizaje vertical.

Fue durante el Salón Aeronáutico celebrado en Farnbough, en Inglaterra, sede de la compañía perteneciente a BMW, cuando anunciaron el vehículo híbrido eléctrico, el cual tendrá una turbina de gas que trabajará con el motor eléctrico.

El nuevo modelo de Rolls Royce promete adaptarse a varias industrias del transporte como el público, privado, de mercancías e incluso para cuestiones militares, y aunque es por el momento un modelo conceptual, no se descarta que para el año 2020 la compañía comience a comercializarlo con la introducción de un modelo comercial.

El sistema de EVTOL será sorprendente. Gracias a su propulsión híbrida basado en el motor aeronáutico Rolls-Royce M250 sus sistema de propulsión híbrida y a sus seis motores de propulsión/ elevación con electrónica de potencia integrada, podrá transportar de 4 a 5 pasajeros a una velocidad de hasta 400 km/ h y tener una autonomía de 800 km.

La experiencia de Rolls Royce como fabricante de motores de aviones le dan la certeza en la intervención en el campo de automóviles voladores, cada componente del nuevo EVTOL, en especial su motor, están pensados con la más alta gama y tecnología de la empresa.

El año 2020 será un año interesante, ya que muchas compañías que quieren ser el líder del mercado de vehículos voladores también han anunciado para ese año el destape de sus primeros modelos , por lo que no dudemos que en un futuro próximo veamos a varios modelos pasar por los aires.

