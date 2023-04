Hacer este cuestionario te ayudará a mejorar tu salud

Dormir lo suficiente, alimentarse bien, hacer ejercicio y tener un buen manejo del estrés son herramientas básicas para tener una buena salud, aunque para muchas personas se puede volver complicado debido a la cantidad de actividades que gestionan día con día, pero ¿sabías que si prestas atención a una de ellas puede que mejoren las demás? Con este cuestionario podrás detectar en qué estás fallando y mejorar tu salud.

De acuerdo con Safia Debar, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en exámenes médicos personalizados de Mayo Clinic Healthcare en Londres, hacer un cambio en cualquiera de estas áreas de la vida “puede tener un gran impacto en la salud”.

A decir de la especialista, todo comienza en el cerebro. Puede ser en un estado de “descanso, respiración y relajación”, en el supuesto de que haya una buena salud general y el cuerpo esté funcionando de manera óptima o el cerebro presente un estado de estrés, donde la principal preocupación del cuerpo sea enfrentar una o varias amenazas perceptibles y las demás necesidades físicas queden relegadas a un segundo plano.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Cuando tenemos estrés, las otras áreas importantes para la salud pueden verse afectadas, por ejemplo, en ese momento el cerebro piensa en corto plazo y se centra en sentirse mejor, por ello es común que en ese momento tengamos antojos de alimentos grasosos o con azúcar ya que necesita energía inmediata y si no hacemos ejercicio para contrarrestar la ingesta de calorías lo vemos reflejado en un aumento de peso.

“El cerebro quiere sentirse mejor de inmediato, por lo que no pensará en hacer ejercicio para sentirse mejor después“, dice la especiallista. “Está todo conectado”.

Del mismo modo el sueño, la alimentación y el ejercicio pueden afectar la forma en que manejamos el estrés. Ante ello la especialista propone un cuestionario con preguntas que son claves y que nos debemos hacer para mejorar estos aspectos de nuestra vida que, al final, se ven reflejados en nuestra salud en general:

“¿Cómo es mi sueño?“: Si no es bueno, tal vez esta es el área que merece su atención, irse a dormir más temprano o cambiar otro aspecto de su rutina de sueño.

“¿Cómo funciona mi intestino?“: Si tiene problemas digestivos, puede ser útil mejorar su alimentación.

“¿Cómo es mi vida social?“: Eso puede afectar el estado de ánimo.

“¿Siento que ciertas cosas me están estresando?“: Por ejemplo, si revisar el correo electrónico antes de acostarse o inmediatamente después de despertarse le causa estrés, piense en cambiar esa parte de su rutina para mantener la calma.

“¿Qué tipo de ejercicio físico estoy haciendo?“: Si la respuesta es no mucho, trate de encontrar maneras de incorporar más movimiento en su día.

Foto: Gül Işık/Pexels

La base de este cuestionario para mejorar nuestra salud consiste en detectar en qué estamos fallando y volverlo parte de nuestra rutina diaria, “El problema no es que un médico diga que debemos perder peso, dormir y reducir el estrés. Cuando entendemos la base de la salud, ya no se trata de tener poco autocontrol, procrastinar o no tener disciplina”, afirma la experta. “Se trata de cómo incorporamos estas prácticas en nuestra vida”.

Si duermes poco, tienes mala alimentación, no haces ejercicio, aunado a que no sabes controlar tu estrés, es importante que tomes cartas en el asunto y acudas con especialistas quienes te asesorarán para mejorar tu salud en general y te proporcionarán un tratamiento adecuado a tus padecimientos.

