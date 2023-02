HistoriaDelDía: ¿Cirugía o tratamiento estético?, lo que debes conocer

Un paso más allá del mundo skincare se encuentran los tratamientos estéticos que buscan destacar el aspecto de nuestra piel y cuerpo. Hombres y mujeres buscan tener una mejor versión de ellos mismos y, de acuerdo a expertos que Forbes Life consultó, la tendencia se encuentra apuntando a lucir un ‘aspecto natural‘, dejando atrás el molde de lo voluminoso. Sin embargo, los tratamientos estéticos continúan perfilándose para muchos como alternativas que contemplan nuevas tecnologías.

Comencemos por contarte un poco más acerca de los tratamientos que hombres y mujeres buscan más.

Panorama actual de cirugías estéticas

Eduardo Alegre Tamez, cirujano plástico, estético y reconstructivo, nos explica que cada día más mujeres y hombres buscan una mejoría estética, funcional o “recuperar un poco de su juventud” a través de procedimientos quirúrgicos; sin embargo, las mujeres siguen dominando en preferir las cirugías: “son más valientes, tolerantes al dolor”; mientras que los hombres “son un poquito más miedosos y quejumbrosos durante la recuperación”.

Pese a ello, las cirugías estéticas van en auge y el especialista es buscado por hombres y mujeres para retocar parte del rostro con estiramientos faciales, blefaroplastía, perfilamiento de la nariz y los labios.

Alegre Tamez señala que la primera cirugía que se hacen las mujeres es en el pecho “ya sea aumento, reducción o regresarlas a su lugar —pexia— y la liposucción”.

Foto: Sam Lion/Pexels

En el caso de los hombres, la cirugía más solicitada es la liposucción en flancos y espalda, reducción de grasa en el pecho, así como marcar el abdomen. En segundo plano entran la cirugía de párpados, estiramientos facial, eliminar papada y restirar el cuello.

Estos datos corresponden a los reportes de Statista de 2023, los cuales señalan que entre las operaciones de cirugía estética más demandadas a nivel mundial figuran las mamoplastias de aumento y las liposucciones; además de que gran parte de las intervenciones quirúrgicas se llevan a cabo en América, siendo Estados Unidos y Brasil los que encabezan el ranking de los países con mayor porcentaje de operaciones de cirugía estética en el mundo.

Además, las intervenciones quirúrgicas vinculadas con glándulas mamarias son de las más demandadas por ambos géneros según la empresa proveedora de datos, y añaden que, con base en los últimos datos disponibles de la industria, en 2021 más de 200 mil hombres se sometieron a una cirugía de ginecomastia, es decir, reducción en la cantidad del tejido de las mamas.

Antes y después de someterse a una cirugía estética

Alegre nos brinda una serie de recomendaciones para aquellas personas que deseen realizarse una cirugía estética:

1.- Buscar un médico certificado.

2.- No fumar, dejarlo o evitarlo ya que impide una adecuada cicatrización y podría generar complicaciones pulmonares antes y después de la cirugía.

3.- Mantener informado a tu médico especialista sobre los medicamentos que tomas.

4.- Evitar dietas altas en complementos nutritivos, ginseng ginkgo biloba y jengibre, ya que hacen que el paciente pueda sangrar más, derivando en complicaciones. Incluso la aspirina o algún anticoagulante.

Por otra parte, hay tratamientos estéticos que pueden generar el mismo efecto en algunas ocasiones sin necesidad de someterse a una cirugía. Alegre reconoce que los procedimientos inyectables como el bótox o los rellenos son más solicitados actualmente.

Foto: Angela Roma

Tratamientos estéticos faciales

Fernando Cherizola Fernández, maestro en medicina estética facial nos plantea otra de las alternativas estéticas disponibles, tratamientos que no requieren ser sometidos a una cirugía resultan una buena alternativa para las personas que tal vez no son candidatas para entrar a un quirófano, tienen algún tema médico que se los impida o no lo deseen.

El desarrollo tecnológico deriva en que “existen tratamientos sumamente efectivos como Morpheus 8”, que es una radiofrecuencia fraccionada que puede llegar a tejido profundo, ayuda a estimular el colágeno y la elastina, además de que logra quitar la flacidez de la piel en pacientes que no requieran una cirugía para retirar exceso de tejido.

Recordemos que los datos apuntan a que: “La flacidez suele iniciar aproximadamente a los 30 años, con estos tratamientos podemos hacer un efecto de rejuvenecimiento facial completo”.

Foto: RoyalAnwar/Pixabay

Otro tratamiento que menciona el especialista es ‘Body Tite’ que, nos cuenta el experto, ambos se crearon justamente para zonas sensibles como brazos, piernas y cuello.

Algunos equipos que llegaron a revolucionar el campo de la medicina estética facial son los bioestimuladores de colágeno tipo 1 y su efecto puede durar varios años.

Uno más son los tratamientos con los fibroblastos autólogos, es decir, se toma una biopsia de la piel del paciente y se mandan a reproducir células específicas llamadas fibroblastos que son las encargadas de producir colágeno. “En el momento en que mandamos a reproducir esas células y se inyectan de nuevo generamos un aumento en la producción de colágeno de una manera natural porque son tus células”.

Aspecto natural

Al igual que Eduardo Alegre, Cherizola Fernández coincide en que las mujeres buscan verse más estéticas, perfiladas, pero sobre todo naturales. Lo mismo pasa con los hombres, quieren verse de 30 o 35 años, “sin cambios de expresión, con cabello, líneas suaves de expresión, que se vean al espejo y digan ‘perfecto, no necesito nada más que un corte de cabello’”.

En el caso de un perfilamiento de nariz, Cherizola recomienda el ácido hialurónico donde “tú entras al consultorio y sales con nariz nueva”; sin embargo, no cambia aspectos como tabique desviado, apnea obstructiva del sueño, entre otros padecimientos, solo es algo estético y su duración promedio es de año y medio a dos años.

Foto: cortesía

“En caso de que se decidan operar ya saben cómo podría quedar su nariz y ya es algo mucho más seguro que platiques con el cirujano plástico o el otorrinolaringólogo para que te dejen la nariz de cierta manera”, puntualiza.

La mayoría de los pacientes que se someten a estos tratamientos tienen entre 35 y 50 años.

Antes y después de un tratamiento o cirugía

Ambos especialistas recomiendan que lo mejor siempre será verificar al médico con el que desean someterse ya sea a una cirugía o a un tratamiento estético. En este último caso es importante mencionar que se requieren de varias sesiones para lograr un resultado y deberán hacerse retoques algunos años después; mientras que en el caso de una cirugía estética el resultado se verá en cuando haya una recuperación completa y será permanente.

Además, resaltan que poco a poco se está dejando de lado seguir una moda en particular y los pacientes buscan algo auténtico que los haga lucir más naturales.

Foto: Štefan Štefančík/Unsplash

Cherizola Fernández precisa que la parte quirúrgica y los tratamientos estéticos no están peleados, sino que son opciones y en ocasiones se complementan, todo con el fin de satisfacer las necesidades del paciente.

Por otro lado, señala que los serums, cremas, mascarillas, rodillos de jade o gua sha son funcionales como parte de los cuidados skincare, pero si se busca algo con más impacto se podría optar por una cirugía o un tratamiento más completo.

Foto: Andrey Zvyagintsev/Unsplash

Sin importar lo que busques o tu decisión, lo mejor es siempre acudir con profesionales certificados en cirugía o tratamientos estéticos quienes te harán una evaluación y te darán opciones que se ajusten a tus necesidades y deseos.

