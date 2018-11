En los últimos años, el universo cinematográfico de los superhéroes invadió las pantallas de cine, sí, pero también conquistó tanto la televisión como el mundo del streaming tras el nacimiento de producciones que relatan la otra mirada de estos personajes y que, afortunadamente, podremos encontrar en Netflix.

No se trata sólo de producciones originales de la plataforma creadas en conjunto ocurre con el universo de Marvel (en específico, nos referimos a los personajes de The Defender, proyecto que dio vida a series de personajes como Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist o Luke Cage, que también podremos encontrar en el catálogo de Netflix); esta vez recomendamos historias de otros universos que confluyen en la plataforma de streaming, ampliando las opciones de entretenimiento que podemos disfrutar este fin de semana.

Si aún no has explorado esta categoría de Netflix te dejamos algunos trailers de los títulos imperdibles en el universo de los superhéroes que podrás encontrar en el catálogo. Y no, no es necesario ser un experto en cómics para entender sus historias, sólo tienes que verlos para elegir tu próxima serie favorita.

Si eres fan del género, te recomendamos estar muy pendiente porque algunas de las nuevas producciones de Netflix giran en torno a estos personajes.

PUBLICIDAD

1. Runaways

2. Agents of S.H.I.E.L.D

3. Black Lightning

4. Inhumans

5. The Legends of Tomorrow

También puedes leer: Netflix tendrá su propio universo de superhéroes

6. SuperGirl

7. Arrow

8. Gotham

9. Punisher

10. Flash

Y una que no podemos dejar de lado como opción adicional:

The Defenders

Te puede interesar: Elige entre 25 estrenos imperdibles de Netflix en noviembre



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí