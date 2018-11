qué hacer el fin de semana en la Ciudad de México

Desde la llegada a México de Luzia, el espectáculo de Cirque du Soleil inspirado en la mexicanidad, hasta el estreno en cine de Bayoneta, el nuevo film de Luis Gerardo Méndez. Elige qué hacer este fin de semana en la Ciudad de México.

Luzia

Luzia, el espectáculo creado por Cirque du Soleil, por fin llega al país de donde brotó la inspiración para concebirlo. A partir de este fin de semana los visitantes que deseen conocer una visión contemporánea de México podrán observar un show de corte surrealista que brindará gratas sorpresas visuales y números acrobáticos a sus espectadores, prometiendo tocar las fibras emocionales de más de uno. Descubre una visión fantástica del México que inspira al mundo.

Dónde: Carpa Santa Fe, Ciudad de México.

Cuándo: hasta el 23 de diciembre.

Bayoneta

Luis Gerardo Méndez protagoniza el tercer largometraje de Kyzza Terrazas, que aborda una ficción en torno a un púgil que aunque tenía todo para triunfar, sufre un fuerte revés por una circunstancia inesperada. A través de su personaje central, el filme aborda temas como la culpa y la búsqueda de redención.

En su tercer largometraje -coproducción entre México y Finlandia-, Kyzza Terrazas (El lenguaje de los machetes, Somos Lengua) se aparta un poco de las temáticas vinculadas a nuestra realidad y cotidianeidad, y explora a través de la historia de un púgil venido a menos, temas como el peso de la culpa y la búsqueda de la redención.

En ese sentido, Bayoneta emparenta con algunos clásicos del cine nacional que han abordado este subgénero cinematográfico tales como Campeón sin corona(Alejandro Galindo, 1946) y Nocaut (José Luis García Agraz, 1984), y su personaje comparte con los protagonistas de los filmes antes mencionados un aura trágica y de inminente fracaso, en contraste con sus denodados esfuerzos por desafiar y vencer su infausto sino. El filme formó parte de la Selección Oficial en la 16º edición del FICM y arriba a la cartelera este 9 de noviembre bajo el sello de Cinépolis Distribución.

Dónde: Salas de Cinépolis en todo el país.

Cuándo: a partir del 9 de noviembre.

Handicap Classic Sttaton Polo Cup

La tercera edición de la Handicap Classic Sttaton Polo Cup reunirá una vez más a destacados talentos internacionales entre los que se encuentran Pedro Montoya y Martín Huertas de Colombia, el campeón brasileño Gustavo Ribeiro García, Manuel Matos de Portugal y reconocidos jugadores nacionales como Billy Steta, presidente de la Federación Mexicana de Polo, Toño Madrazo socio fundador del Handicap Classic, Roberto González Gracida, Valerio Aguilar, Juan José de Alba y Diego Solórzano, así como árbitros de primera línea avalados por la United States Polo Association. No te lo puedes perder.

Dónde: Club de Polo Ameyalco.

Dónde: Club de Polo Ameyalco.

Cuándo: Sábado 10 de noviembre.

Kandinsky, Pequeños Mundos

Exposición que brinda al público un acercamiento a la carrera del pintor ruso precursor del arte abstracto, Vasili Kandinsky. La muestra se divide en cinco secciones temáticas

integradas con piezas procedentes de siete colecciones internacionales que dan cuenta de los viajes del artista y de su fascinación por la expresión del yo interno.

La muestra cuenta con piezas de The State Tretyakov Gallery, The Pushkin State Museum of Fine Arts, el Centre Georges Pompidou de París, The Solomon R. Guggenheim, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y Los Angeles County Museum of Art, entre otros. Es un imperdible de este fin de semana.

Si eres amante del arte, en el siguiente video podrás descubrir este y más eventos organizados por el Instituto Nacional de Bellas Artes:

Dónde: Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

Cuándo: Hasta el 27 de enero de 2019

Adictos a Remedios Varo

Hace 16 años, la historia de la pintora surrealista quedó ligada al MAM gracias a la donación que Walter Gruen y su esposa Anna Alexandra Varsoviano hicieron en memoria de su hija, Anna Isabel Gruen Varsoviano. Este año, el museo celebra uno de los acontecimientos recientes más significativo: ser depositario, en conjunto con el INBA, del extenso legado personal de la artista. La presentación de bocetos, dibujos preparatorios, óleos, gouaches, fotografías, documentos, libros y 220 objetos personales forman parte de la exposición conmemorativa que por primera vez incluirá un valioso vestido ubicado en el fotomontaje en el que Varo aparece con la mitad del rostro de Benjamin Péret vistiendo este traje, y la fotografía tomada anteriormente por Max Ernst en Francia, en la que Leonora Carrington posa junto al vestido. De este modo, la prenda habla de la cercana amistad que mantuvieron ambas artistas.

Cuándo: Hasta febrero de 2019

Dónde: Paseo de la Reforma S/N, Bosque de Chapultepec I Secc.

La llorona en Xochimilco

El embarcadero Cuemanco presenta “La Llorona”, obra de teatro con danza y música en vivo, en medio de los tradicionales canales de Xochimilco. La producción, dirigida por Danza Atl Martínez, agrupa a más de 60 artistas y técnicos en escena, quienes desde 1993 preparan esta puesta en escena en las inmediaciones de la isla Tlilac. “La Llorona” cuenta la leyenda de Cihuacóatl, una mujer que se aparecía en los tianguis de Xochimilco cada 52 años previo a La Conquista de los españoles, como un presagio. Su vestimenta era elegante y que en su canasta llevaba serpientes, por lo que los pobladores le asociaron una dualidad con la deidad Cihuacóatl, Cihua (mujer) y Cóatl (serpiente). Por su carácter premonitorio, el lamento de: “¡Ay, mis hijos!” se relaciona con el dolor de los pobladores que serían conquistados.

Dónde: Xochimilco, embarcadero de Cuemanco.

Cuándo: hasta el 18 de noviembre.

Abstractos de Luz II: Al interior del asana

Yoga, luz y oscuridad se funden en el universo creativo de Ilan Cohen que apuesta por la dualidad proyectada en 25 imágenes capturadas bajo una técnica de luz puntual que proporciona un efecto claroscuro que te permite generar una conexión con las posturas del “Chakra”. La experiencia multisensorial será enriquecida con talleres de fotografía, yoga de gratitud, danzaterapia y sanación con cuencos de cuarzo.

Cuándo: Hasta el 19 de Noviembre.

Dónde: La Galería G.B. de Alicama N°16, Lomas de Virreyes.

