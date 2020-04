‘Sex and the city’ ya está disponible totalmente gratis desde HBO

Un maratón de ‘Sex and the city’ se avecina. Tal como se anunció anteriormente, HBO liberó la primera temporada completa de la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker a través de su plataforma y sitio web, totalmente gratis.

La exitosa serie muestra una sincera y divertida mirada sobre el sexo y las relaciones a través de la columnista Carrie Bradshaw y sus amigas Samantha, Charlotte y Miranda, todo esto mientras viven los altibajos del mundo de los solteros desde Nueva York.

‘Sex and the city’ se convirtió en una serie de culto. La primera temporada fue el inicio de consecuentes éxitos para las protagonistas. Es, y será, un referente para aquellos que han visitado esta dinámica ciudad de los Estados Unidos.

Así como todos lo capítulos de la primera temporada de ‘Sex and the city’, HBO también puso a disposición la primera temporada de ‘The sopranos’. Ambas estarán disponibles a través de las plataformas de HBO, HBO Go, o en algunas de las plataformas de contenido On Demand, los usuarios podrán acceder sencillamente a este contenido totalmente gratis.

.@HBOLAT continúa ampliando su experiencia única de acceso en América Latina con la incorporación de temporadas de SEX AND THE CITY y THE SOPRANOS a su selección de contenidos con acceso abierto en las plataformas digitales de HBO. Detalles en: https://t.co/e1rIbbuw1c pic.twitter.com/1Q3HruteqU — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) April 16, 2020

Estas producciones complementan la lista de series de su catálogo que HBO puso a disposición. Series como ‘Euphoria’, ‘Watchmen’, ‘His dark materials’, entre otras, también forman parte del contenido gratuito.

No hay pretexto, desde ahora podrás organizar un maratón de ‘Sex and the city’ y más series de HBO en este momento que la cuarentena en nuestro país se ha extendido.

