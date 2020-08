En los últimos días los desencuentros entre Epic Games y Apple han dado mucho de qué hablar. Esta vez, el desarrollador de videojuegos confirmó que la nueva temporada de ‘Fortnite’, uno de sus títulos más exitosos, no llegará a dispositivos iPhone, iPad y Mac; en medio de una disputa legal entre las dos compañías.

El problema comenzó con el anuncio de que el Battle Royale saldría de la Apple Store, debido a la evasión del pago de 30% que deben hacer todas las aplicaciones disponibles en la tienda perteneciente a la marca de Cupertino, California. Con ello, la batalla legal comenzó y ha ido subiendo de tono. Incluso, Google se sumó a la contienda al decidir, de igual forma, bloquear la app del famoso videojuego en su tienda de aplicaciones.

Galactus is coming.

Team up with @Marvel’s greatest Heroes and Villains including Thor, Iron Man, She-Hulk, Storm, Doctor Doom and more in a war to save all of Reality.

The Nexus War begins now in #FortniteSeason4 pic.twitter.com/B79mF6XMAk

— Fortnite (@FortniteGame) August 27, 2020