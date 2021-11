Adrenalina al máximo: El regreso de Royal Caribbean al pacífico mexicano

“Te cuidado con la cabeza” advierte el instructor instantes previos a soltar a un atrevido turista, quien solamente alcanza a respirar profundo antes de deslizarse a gran velocidad por el tobogán acuático más grande en alta mar, instalado en el ‘Navigator of The Seas’ de Royal Caribbean.

Con la puesta del sol pintando de tonos naranjas el cielo del pacífico mexicano, el crucero se abre paso por un inmenso océano y, con ello, marca el regreso de esta línea a la costa oeste de Estados Unidos, después de una ausencia de diez años, para hacer travesías por los puertos de Ensenada, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta en México.

“Estamos haciendo historia no solamente porque es la primera salida en muchos años de Los Ángeles (California), también porque ‘Navigator of The Seas’ forma parte de nuestro gran retorno después de la pandemia”, dice Sean Treacy, senior vicepresident Sales International de Royal Caribbean.

Foto: Manuel Grajales

El ejecutivo comenta a Forbes Life que el motivo de su salida de esta región, hace más de una década, respondió al hecho que no tenían en producto adecuado para el mercado de la costa oeste de California. “No estábamos enfocados en los paseos cortos para crear interés en la gente que no había abordado antes un crucero”.

Por esta razón “para nuestro regreso queríamos un barco amplificado y contar con lo mejor que existe para una travesía de tres o cuatro noches”, asegura. Con este propósito incorporaron una serie de experiencias que cautivan a todos aquellos que buscan pasar unos días de completa relajación y hasta a los más intrépidos.

Cortesía: Royal Caribbean

RETO EN ALTA MAR

A decir de la firma, el tamaño del barco que recorrerá el pacífico mexicano es ideal para aquellas personas que nunca han vivido la experiencia de ir en un crucero. Al ser de dimensiones relativamente más pequeñas no resulta tan abrumador, pero tiene todo lo necesario para retar, incluso, a quienes buscan experiencias llenas de adrenalina.

“Estamos de nuevo navegando y volvimos aún más fuerte de lo que estábamos en 2019″ Sean Treacy, senior vicepresident Sales International de Royal Caribbean.

Para ello cuenta un enorme tobogán instalado en la cubierta 14, así como un simulador de surf, una pared para practicar escalada o una pista de patinaje sobre hielo en donde los turistas más jóvenes encontrarán la opción ideal para dar cabina a sus deseos de aventura.

Foto: Cortesía Royal Caribbean

Esto no excluye a las personas que prefieren pasar una tarde relajada recostadas en una tumbona a orilla de la piscina y terminar el día probado una deliciosa propuesta gastronómica, en alguno de sus restaurantes a la carta.

En los interiores de ‘Navigator of The Seas’ resalta el ‘Royal Promenade’, un espacio exclusivo de los cruceros de Royal Caribbean. Ésta área fue diseñada de tal forma que asemeja a una calle interior en donde la vida sucede alrededor de boutiques, tiendas exclusivas, restaurantes, bares y pubs al estilo británico.

Foto: Manuel Grajales

Ahí la noche cobra fuerza y crea una magia especial durante todo el día; para simplemente sentarse a disfruta un trago, tomar un café o probar una pizza en un ambiente totalmente relajado.

UNA NUEVA MIRADA A LOS CRUCEROS

Con este barco la firma busca retomar su crecimiento en la costa oeste de Estados Unidos, la cual tiene una gran demanda de cruceristas estadounidenses, así como cautivar a turistas latinoamericanos, sobre todo, de México y Centroamérica.

Royan Caribbean apuesta también por desarrollar nuevas experiencias en todos los destinos en donde realiza travesías alrededor del mundo. Para ello ya tienen programada la llegada en marzo de 2022 de ‘Wonder of The Seas’ el barco más grande del mundo, el cual hará una temporada en la zona del Caribe. De igual forma crearon el crucero más largo de la industria, con un itinerario de 277 noches.

Foto: Cortesía Royal Caribbean

Asimismo, cuentan con los barcos tecnológicamente más avanzados en cuanto a entretenimiento con paredes interactivas y zonas de experiencias en Realidad Virtual, que son parte de las nuevas propuestas de los cruceros.

