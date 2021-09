Disfruta un picnic gourmet en Nueva York

Mientras las hojas comienzan a desprenderse lentamente de los árboles, disfrutar del otoño en Nueva York puede convertirse a una experiencia que se eleve a nivel culinario. Con este objetivo Four Seasons New York Downtown presentó su nueva experiencia ‘Picnic in the Park’

Más allá del renombre de Central Park, la ciudad de los rascacielos cuenta con alrededor de 1,700 parques en donde ocurren una serie de actividades artísticas y culturales, ideales para descubrir un rostro distinto de esta metrópolis. Por ello entre sus residentes la cultura del picnic está fuertemente arraigada.

Así, la cadena de hoteles de lujo busca llevar esta alternativa a un nivel más gourmet, mediante esta propuesta creada por su chef ejecutiva Maria Tampakis. Se trata de unas encantadoras cestas que armonizan con sus tonos y texturas con esos tonos cafés que irradian melancolía, al ser esa época que despide la alegría del sol y presagia un duro invierno.

Foto: Cortesía Four Seasons.

Como parte de esta experiencia las personas pueden elegir entre dos opciones, pensadas idealmente para dos personas: ‘Platter Style Picnics’ y ‘Classic Style Picnics’, en las cuales se incluyen una selección de quesos y embutidos, ensaladas frescas, verduras de temporada a la plancha, sándwiches, así como galletas y chocolates.

Foto: Cortesía Four Seasons.

Para quienes no consumen alimentos de origen animal estas mismas canastas están disponibles en opciones vegetarianas. De forma opcional se puede complementar con una selección de vinos: blancos, tintos, rosados o espumosos.

La idea detrás de esta propuesta de Four Seasons New York es que sus huéspedes puedan transportar fácilmente estas canastas y salgan a recorrer la Gran Manzana alejados de la vertiginosa vida que ofrece la ciudad.

Foto: Cortesía Four Seasons.

Recientemente el hotel presentó otra experiencia llamada ‘Bike the City’, por medio de la cual los huéspedes pueden tomar prestada una bicicleta junto con un mapa de la ciudad. A bordo de ella explorar el centro de Manhattan y complementar la experiencia con este picnic que proponen.

