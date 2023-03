DeNuestraRevista: La realidad de un sueño

Parte 3: “Amanecer en África”

El fluido del agua desde las montañas conduce inevitablemente hasta el cauce de un río alrededor del cual se ubica Segera Retreat. Esta propiedad en Kenia posee más de 20,000 hectáreas exclusivas que protegen a leones, leopardos, guepardos, elefantes y búfalos, así como a especies en peligro de extinción, como la jirafa reticulada o la cebra de Grevy.

Eso la hace el punto de partida ideal para explorar la sabana histórica, que atrae a quienes buscan experiencias fantásticas en la vida silvestre sin sacrificar la comodidad, donde todo parece estar dispuesto para entregarse por entero al descanso.

Foto: Wilderness

El campamento está conformado por seis villas de madera y paja, construidas sobre plataformas de madera elevadas. Cada una tiene terraza privada y jacuzzi, para restaurar el cuerpo tras un safari intenso. Cada día comienza en el Star Deck, con un café caliente alrededor de una fogata, admirando el amanecer. Un poco más tarde, un vehículo 4×4 aguarda a los visitantes para emprender el camino a través de Laikipia.

El área cuenta con la segunda densidad de vida silvestre de este país africano, donde es posible encontrarle el ritmo al safari en medio de una luz natural que irradia una quietud inexplicable, como si fuera el preludio de algo asombroso que está por suceder.

Foto: Wilderness

Con vista de ave

Una de las características más notorias de esta propiedad es su determinado compromiso con la comunidad. Por esta razón, ofrece a los huéspedes la oportunidad de ayudar con los esfuerzos de reforestación o a monitorear las especies de las cuales quedan pocos ejemplares en el mundo, como

los monos patas. Cada día deparará instantes únicos para entender el llamado de la naturaleza salvaje.

Incluso, es posible “anidar” y dormir como un pájaro en Bird Nest. Se trata de un alojamiento especial, y único, con vistas de 360 grados, inspirado en la belleza de los paisajes de estas tierras, para vivir una noche en la que el tiempo parece correr a un ritmo distinto.

Foto: Wilderness

Asimismo, Segera Retreat ofrece un espectro de actividades que deambulan también por la parte cultural en The Center for the 4Cs: un espacio que no se decide a ser definido como un museo de historia natural, de arte… o un lugar para soñar. Eso sí, permite realizar un recorrido completo sobre las posibilidades de la sostenibilidad holística.

De igual forma, se puede realizar una visita a la comunidad local para gozar la experiencia única de aprender sobre las tradiciones y formas de vida de la gente de Laikipia, visitar el mercado local e, incluso, ir de compras a Satubo para adquirir abalorios originales.

Foto: Wilderness

Al final de unos días en este lugar, se tendrá una visión completa de la propuesta de viaje inspirada en un equilibrio de cuatro conceptos básicos: Conservación, Comunidad, Cultura y Comercio. Así, al hospedarse aquí, se están apoyando los proyectos de granjas solares, la academia de guardabosques anticaza furtiva o las iniciativas de reforestación.

Sólo entonces, los enigmas de la sabana se revelan para mostrar un destino donde la vida salvaje ha logrado sobrevivir para inspirar un legado que resignifica el lujo.

