Whisky y postre, un maridaje para amantes de los sabores dulces

Las notas que hacen único y especial al whisky también le permiten ser una bebida versátil que puede tomarse sola o acompañada en diferentes cocteles, pero no solo eso, también es un componente alimenticio al potencializar los sabores de los platillos al legir un maridaje que contemple al elemento de la comida más esperado por muchos: el postre.

Así es, la dulzura de los postres va estrechamente ligada a las notas del whisky. Para probar esta afirmación, Glenlivet convocó a dos importantes representantes de la cocina nacional en un evento realizado en la Ciudad de México: al chef Vicente Torres y a la experta repostera, Sonia Arias. Ambos presentaron originales creaciones para demostrar el hermanamiento del postre con el whisky.

Existen algunos consejos a considerar por parte de los expertos, entre ellos, tener en cuenta las notas de cada una de las etiquetas de whisky porque desprenden, según su añejamiento, notas relacionadas con especias y frutas que explotan en el olfato y el gusto. Para que esta experiencia sea más placentera, basta realizar un ejercicio visual en el que se observará el color de la bebida, para después iniciar con el olfato, descubriendo los olores y, en un tercer acto, llevar a la boca la bebida pasándola por todo el interior, descubriendo el sabor en el gusto.

El Founder’s Reserve, uno de los integrantes más nuevos de la marca, es una etiqueta noble donde la manzana, pera y canela destacan, por lo que los chefs recomiendan maridar este tipo de bebida con elementos como chocolate, mantequilla y mandarina. En este caso, se presentó con una trufa con caramelo y almendra tostada para realizar el maridaje.

El gran cierre de la noche fue la “reina de los postres”, la chef Sonia Arias, quien preparó un postre con sabores que destacaba el maracuyá, la piña asada y el jengibre para maridarse con un whisky como con 18 años de añejamiento en barricas de jerez, el cual desprende notas de fruta y caramelo con un elegante color dorado intenso.

The Festival: la experiencia de maridar postres y whisky

Glenlivet prepara la primera edición de “The Festival”, una experiencia pensada en los amantes de los postres y el whisky donde buscará demostrar la armonía que existe entre estos dos elementos. A partir del 15 de junio y durante quince días posteriores, 10 restaurantes de la Ciudad de México tendrán disponibles estos maridajes con los postres creación de los chefs Vicente Torres y Sonia Arias.

Los restaurantes participantes serán: Il Becco Four Seasons, Garum Masaryk, Jaso Polanco, The Palm Santa Fe, The Palm Polanco, Toro Santa Fe, Market Kitchen, Estoril, Teruel y Cantina Palacio, donde el cliente recibirá gratis el postre al consumir el whisky de The Glenlivet.

Un pretexto para llegar más rápido a la mejor parte la comida y disfrutar en compañía de amigos esta experiencia.

