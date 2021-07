Blanca Juti es Presidenta Global de Asuntos Corporativos & Engagement, y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo L’Oréal, está basada en Francia y su labor es crucial para el grupo de belleza, que en el primer trimestre del año reportó ventas por más de 9,000 millones de dólares.

“Aconsejo a las jóvenes que es importante tener mucha auto compasión y buen sentido del humor. El estereotipo de lo que pedimos de la mujer exitosa es casi imposible. No podemos ser todo a la vez y vamos a cometer errores. Por eso es bueno dejar ese perfeccionismo paralizante. A las que tienen hijos les digo que hay un dicho africano que dice que se necesita todo un pueblo para educar un hijo. Yo me construí ese pueblo: mis hijos crecieron apoyándose en mucha gente. No es necesario que lo hagamos todo nosotras. Y claro otra cosa muy importante: si quieres una gran carrera necesitas una pareja que te apoye.”

La ejecutiva considera que ha aprendido muchas cosas de mujeres y hombres. De su madre, la lección fue creer que lo imposible es posible y nunca dejar de empeñarse en lograrlo. De su padre: que si amas lo que haces nunca dejas de crecer.

“He tenido jefas y colegas extraordinarias: Mary McDowell, CEO de Mitel, Laurence Debroux, ex CFO de Heineken, y Barbara Lavernos, Global Deputy CEO del grupo L’Oréal, a cargo de Investigación, Innovación y Tecnología; que me ponen un altísimo listón y me inspiran. Y de mi ex jefe Jean François van Boxmeer aprendí que para recibir es siempre mejor comenzar con dar”, detalla.

Hacia el futuro, Blanca Juti considera que para cerrar el gender gap se necesitan políticas claras por parte de las compañías y si hay regulación mejor. Explica que la pandemia ha borrado algunos de los avances y se necesita un esfuerzo mayor, pues en los países Europeos con políticas claras de posiciones representativas en consejos y de paridad salarial ha habido un desarrollo notable.

“A falta de ellas, al paso que vamos se necesita otro siglo. Y eso sería muy triste para la humanidad: todos los estudios demuestran que una sociedad más justa con empleo equitativo beneficia a la economía, la infancia y la sociedad en general”.

