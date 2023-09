Justine Monae, la exitosa latina detrás de Management, LLC 

Justine Monae es una empresaria de raíces españolas, húngaras y mexicanas cuya herencia la impulsa a crecer en el mundo de los negocios con la convicción de trabajar de la mano con personas con quienes comparte no solamente raíces, sino también un espíritu de crecimiento y empoderamiento.

Al crecer, Monae encontró inspiración en las mujeres audaces e intrépidas que veía en las telenovelas, junto a su abuela. “No eran las convencionales damiselas en apuros, sino personajes hispanos feroces que luchaban por sus deseos contra viento y marea”, afirma.

Esta representación dejó en ella una huella imborrable, que la convirtió en una persona que se niega a aceptar un “no” por respuesta y trabaja sin descanso para alcanzar sus objetivos. El intrépido espíritu hispano se convirtió en la piedra angular del desarrollo de su carácter como persona y como empresaria.

Monae es consciente de los retos que conlleva la actividad empresarial. Los prejuicios de género que una vez obstaculizaron a las mujeres en la industria aún persisten, lo que la obligan generar un esfuerzo extra para demostrar sus capacidades a algunos de sus compañeros masculinos. Sin embargo, su trayectoria sirve de testimonio de su destreza en un ámbito que tradicionalmente ha favorecido a los hombres, algo que inspira a otras mujeres a seguir su camino.

Algo que impulsó el éxito de Justine Monae Management, LLC, fue que observó la mala gestión que existía en el sector. Esto la inspiró a empezar con sus clientes, con el objetivo de ayudarles a crecer.

Su pasión por la gestión floreció a medida que cultivaba relaciones duraderas y se daba cuenta de su potencial para reescribir la narrativa de la mala gestión. Su camino no fue fácil, pero la fe en sus capacidades y la negativa que mostró a desperdiciar su talento, alimentaron su determinación.

“Tardé años en arriesgarme y dedicarme el 100% a crear mi empresa. Al principio me daba miedo, pero cuando decidí hacerlo me dije a mí misma que a partir de ahora no había vuelta atrás y que no había tiempo para el fracaso”, afirma.

Orgullosa de su herencia, reconoció la fuerza que proviene del éxito colectivo de su comunidad.

El espíritu hispano de empoderamiento mutuo resuena en sus esfuerzos, ya que se enorgullece de formar parte de una red de apoyo que la impulsa a ella y a quienes la rodean a alcanzar mayores cosas.

En su polifacética industria, Monae gestiona ahora una clientela diversa que incluye a influencers de redes sociales, cantantes, bailarines, artistas, maquillistas y fotógrafos. El reto consiste en equilibrar sus distintas aspiraciones y necesidades con los objetivos generales de su negocio.

Monae vislumbra un futuro de crecimiento y transformación para su empresa. En colaboración con un socio comercial, se aventura ahora en el ámbito de los sellos discográficos, una perspectiva apasionante que amplía las oportunidades de sus clientes en la industria musical. Para ella, la capacitación financiera es igual de crucial, ya que combina sus conocimientos financieros con sus habilidades de gestión formando equipo con Law Family Ventures para maximizar los objetivos financieros de sus clientes.

El viaje de Monae es una fusión de herencia, ambición y resistencia y un testimonio del poder transformador que tiene abrazar tus propias raíces mientras se persiguen los sueños.

“No te rindas y arriésgate. El viaje puede ser desalentador, pero las recompensas merecen el esfuerzo, y un día, mirarás atrás con gratitud por el viaje que te ha llevado hasta donde estás hoy”, es el mensaje de Monae para inspirar a nuevos talentos.

Los contenidos suscritos como Content; son responsabilidad exclusiva de las marcas y sus voceros o agentes, y son independientes a la postura y línea editorial de Forbes México.

Por: Abbigial Kovac @abbigail.kov

Fotografía: Monsee Wood @Monseeworld

Maquillaje: Juliana Valencia @jujuveemua

@Justine_Monae

@JustineMonaeMgmt