‘Muy espeluznante’, así es hoy el manejo de nuestra privacidad digital, según Mozilla

“Tu identidad es tu posesión más valiosa, protégela”, advierte “Elastic Girl”, de la película de Los Increíbles. Hoy que gran parte de nuestra vida transcurre en la vida digital es fundamental tener hábitos de lo que los expertos en ciberseguridad llaman “higiene digital”, sin embargo, esto es cada vez más complicado ya que, como subjetivamente concluyó el primer Creep-O-Meter, presentado por la Fundación Mozilla, hoy el estado de la privacidad digital es “muy espeluznante”.

El medidor de la privacidad digital que elaboró la organización sin fines de lucro detrás del navegador de internet Firefox, dio una puntuación de 75.6 sobre 100, donde 100 es la categoría “más espeluznante”. Sin embargo, no se informó sobre la metodología para llegar a ese puntaje. La fundación recordó que desde 2017 ha publicado 15 ediciones de “Privacy Not Included”, una guía para compradores de tecnología de consumo.

“Hemos revisado más de 500 dispositivos, aplicaciones, automóviles y más, evaluando sus características de seguridad, qué datos recopilan y con quién comparten esos datos. En 2023, comparamos nuestros hallazgos más recientes con los de los últimos cinco años. Rápidamente quedó claro que los productos y las empresas están recopilando más datos personales que nunca, y luego utilizando esa información de manera sospechosa”, advierte Mozilla.

Fuente: Mozilla

Mozilla describió en su Creep-O-Meter algunas de las tendencias que merman la privacidad en la tecnología de consumo. “Cada vez son más las empresas que cumplen con los estándares mínimos de seguridad de Mozilla, como el uso de cifrado y el suministro de actualizaciones automáticas de software. Es una buena noticia. Pero al mismo tiempo, las empresas están recopilando y compartiendo los datos personales de los usuarios como nunca. Y eso es una mala noticia”.

“Muchas empresas ahora ven su hardware o software como un medio para un fin: recopilar esos codiciados datos personales para publicidad dirigida y entrenamiento de IA”, advirtió la fundación, y compartió dos ejemplos: “la aplicación de salud mental BetterHelp comparte sus datos con anunciantes, plataformas de redes sociales y empresas hermanas” y “el fabricante de automóviles japonés Nissan recopila una amplia gama de información, incluida la actividad sexual, los datos de diagnóstico de salud y la información genética, pero no especifica cómo”.

El termómetro de la privacidad digital de Mozilla también hace notar que cada vez son más los productos que no se pueden utilizar sin conexión. “En el pasado, las personas preocupadas por la privacidad siempre podían comprar un dispositivo conectado, pero apagar la conectividad. Eso ya no es una opción en muchos casos. El número de dispositivos conectados que requieren aplicaciones y no se pueden usar sin conexión está aumentando. Esta tendencia, junto con la primera, significa que cada vez es más difícil mantener la privacidad de sus datos”.

Un ejemplo de esta tendencia es el Verizon GizmoWatch, un producto para niños, pero todas sus funciones, incluso las listas de tareas simples, requieren una conexión a internet, lo que se traduce en recopilación de datos, un activo casi tan o más valioso que el petróleo; basta recordar que el 21 de noviembre de 2014, el director ejecutivo de la iniciativa Global Pulse de la ONU, Robert Kirkpatrick, escribió en Twitter: “El big data es el nuevo plutonio. En su estado natural tiene fugas, contamina y hace daño. Contenido y aprovechado de manera segura puede iluminar una ciudad”.

Mozilla comentó también que “las políticas de privacidad se están volviendo ridículas. La jerga legal, la ambigüedad y las políticas que se extienden a través de múltiples documentos y URL son el statu quo. Y está empeorando, no mejorando. Las empresas utilizan estas políticas como un escudo, no como un recurso real para los consumidores”. Un caso de esto es el fabricante de automóviles Toyota que tiene más de 10 documentos de política de privacidad diferentes, “un número irrazonable para que los consumidores interactúen”.

Dado que la privacidad digital actual es calificada por Mozilla como “muy espeluznante”, la fundación recomendó a los consumidores habilitar todas las funciones de seguridad que estén disponibles. Eso significa elegir contraseñas únicas y seguras, y activar siempre la autenticación de dos factores. También sugirió la exclusión voluntaria. “Muchos productos lo habilitan automáticamente para recopilar y compartir datos. Pero si hurga en la configuración, a menudo puede reducir lo que se recopila y comparte. También puede optar por deshabilitar funciones como Amazon Alexa, lo que minimiza aún más la recopilación de datos”.

“Si no te sientes cómodo con la privacidad de un producto, no lo compres. Y habla. A lo largo de los años, hemos visto cómo las empresas han respondido a la demanda de privacidad de los consumidores, como cuando Apple reformó el seguimiento de aplicaciones y Zoom convirtió el cifrado de extremo a extremo en una función gratuita”, cierra el reporte especial de Mozilla, que anunció que lo hará cada año en el futuro para tener “una visión a largo plazo de cómo está cambiando el panorama de la privacidad del consumidor”.

