Garmin cerrará 2018 con 18 mdd de ventas de ‘wearables’ en México

Con relojes inteligentes, GPS, bandas y pulsreas que miden los pasos, dispositivos para palos de golf, básculas y demás wearables, -que van de los 3,000 a 30,000 pesos-, la compañía estadounidense Garmin espera cerrar este año en México con ventas que oscilan los 18 millones de dólares (mdd). Un mercado el cual le abrió la puerta hace cinco años y se ha convertido en uno de sus potenciales consumidores.

Lee también Así pasó Garmin del borde de la quiebra al trono de los wearables

Thurston Hamer, director general de Garmin en México, se nota confiado en el consumidor mexicano. Dice que la respuesta que tuvo la marca hace muchos años la llevó a abrir una tienda propia en el país y aterrizar su negocio en donde actualmente cuenta ya con cuatro tiendas especializadas.

“Nos ha ido muy bien. Garmin lleva bastantes años en México pero anteriormente a través de distribuidores y monitoreando las ventas vimos pensamos que había muchísimo potencial en México y es por eso que hace cinco años decidimos abrir una tienda propia”, platica para Forbes México el directivo.

PUBLICIDAD

Hammer dice que parte de la estrategia del negocio de la marca en México ha sido dividir el negocio básicamente en dos segmentos.

Uno a través de distribuidores, donde Garmin les vende y ellos (distribuidores) a su vez a tiendas especializadas. Consolidan el negocio, van con tiendas pequeñas especializadas de corredores, de ciclismo, levantan pedidos, capacitan al personal y consolidan los pedidos.

El otro segmento es de manera directa.

“Nosotros atendemos directamente a las tiendas de alto volumen, las cadenas comerciales como Palacio de Hierro, Liverpool, etc,. Esos los atendemos directamente con temas de manejo de la cuenta, manejo de inventario, apoyo en marketing y ese modelo ha funcionado muy bien. Cada día notamos más que la marca agarra atracción en México, hemos visto una fidelidad a la marca impresionante y los mexicanos están muy pendiente de nosotros, de cuándo salimos con innovaciones y de boca en boca ha crecido mucho la marca”, cuenta Thurston Hamer.

La compañía ha crecido cerca de 21% (2017) en México esto gracias a su negocios de relojes inteligentes pero también a segmentos como el marino, un mercado más difícil en México porque no existe la infraestructura o el retail que existe en Estados Unidos.

“Ya hay gente en México que no está viajando a Estados Unidos para adquirir este tipo de productos, sino que ya los están encontrando aquí y es por eso que ha crecido. El otro segmento que a crecido mucho es el wellness, el que no necesariamente es un atleta, sino que simplemente es gente que quiere estar en forma que solo quiere caminar, medir sus pasos, su frecuencia cardiaca, ese segmento es de los más competidos, ahí entramos frente a frente a muchas marcas y me da mucho gusto que ahí Garmin empieza a tener atracción y que veamos que si la gente tenía en otro tiempo en su top a otras marcas y voltean a ver a Garmin.

Según cifras de IDC, dentro las compañías que compiten en el mercado de wearables alrededor del mundo se destacan Apple, Xiaomi, Fitbit, Huawei, Garmin, Fossil, entre otras. En este listado con corte a junio de 2018, Garmin pocupa el quinto lugar en el mercado global de wearables, después de Apple, Xiaomi, Fitbit y Huawei.

Para el directivo, el reto para el siguiente año es seguir posicionando la marca en todo el mundo y como dice, bajar esta tecnología que pareciera para unos cuantos, al resto de los usuarios que no necesariamente son profesionales.

“Nuestro reto es seguir posicionados, estamos en el top de los atletas de alto rendimiento, pero pensamos que con toda la experiencia adquirida en este segmento mucha de la tecnología que hemos probado y que hemos perfeccionado, es empezar a bajar esta tecnología y empezar a llegar a mercados más masivos en el sentido que no necesariamente a la persona que quiera correr un ultra o un maratón, pero si le interesa correr un 5 k o un 10k que le interesa medir sus pasos, su frecuencia cardiaca, sus niveles de estrés, entonces creo que ese es el paso que viene”, finalizó Hamer.