Foro Forbes 5G: Estos son los desafíos para mejorar el acceso a las tecnologías digitales

En medio del boom de tecnologías como el 5G o la inteligencia artificial, México aún tiene tareas pendientes para que más personas accedan a las nuevas tecnologías, que van desde temas de infraestructura, hasta sociales.

Para Militza Basualdo, profesora de cátedra del Tecnológico de Monterrey, el primer problema es el acceso a internet, ya que en muchas zonas de la República Mexicana todavía no cuenta con cobertura, algo que podría cambiar con los servicios satelitales.

En el marco del foro Imagine Live 2023 “El siguiente nivel de 5G en México” organizado por Forbes México y Ericsson, la especialista consideró que otro problema en las comunidades en México es la infraestructura, que las personas tengan dispositivos viejos que son obsoletos y que la gente sepa usar los equipos, que sepa navegar y buscar información.

“En México tenemos el acceso a mucha información en internet, pero no toda es para México, también hay que discriminar qué implica. Hay comunidades indígenas que no hablan español y ese dialecto no va a estar probablemente en internet o si hay, es muy limitado”.

Por su parte, Nidia Chávez, directora de Fundación Telefónica Movistar México, opinó que el principal reto es que la transformación digital no ha sido ni justa ni equitativa, ya que si bien el mundo pasa por la evolución tecnológica más importante, 244 millones de niños y jóvenes entre 6 y 18 años no están escolarizados.

“Uno de los principales retos es como países, como instituciones, como ecosistemas, que nos preocupemos y nos ocupemos, porque todos tengamos las mismas oportunidades en esta era, porque es una era maravillosa, pero puede convertirse en una era terrible donde se vayan desarrollando brechas tras brechas”, expresó.

Chávez resaltó que el primer activo de esta era es el conocimiento y se debe buscar la igualdad que merecen mujeres y hombres, por lo que la formación y adquisición de habilidades son clave.

Militza Basualdo dijo que las tecnologías han hecho mucho en términos de género, ya que por ejemplo a las mujeres les está dando acceso a más información y con eso pueden tomar mejores decisiones.

“Tenemos ya el caso, muy loable, de las ‘nenis’, jefas de familia que pues no tienen sostén, tienen niños y lo que hicieron fue entrar a internet y vender cosas. Actualmente se factura más de 10 millones de pesos diarios a través de ellas, qué bueno que lo están usando para emprender, lo pueden usar también para buscar puestos de trabajo, para continuar su educación”, destacó la docente.

