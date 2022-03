Aun con trabas, la gente ya sabe lo básico sobre la revocación de mandato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que aun cuando hay trabas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para difundir y organizar la consulta de revocación de mandato, los mexicanos ya conocen lo básico del proceso por lo que los llamó a participar en el mismo el próximo 10 de abril.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que su deseo era que las autoridades electorales hubieran hecho un mayor despliegue informativo sobre este ejercicio, no obstante, ha sido lo contrario restándole importancia a la consulta.

“Los ciudadanos, aun con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia, es una consulta y a todos los mexicanos nos importa participar, ser tomados en cuenta, a todos, de modo que ya se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legítimo, está en la Constitución y tiene que ver con la democracia.

“Aun con todos los obstáculos, los ciudadanos tienen ya la información y ellos van a decidir si participan o no, si votan en un sentido u otro, ya a regañadientes pero ya se sabe un poco más. Hubiéramos deseado que se diera una difusión completa, pero no fue posible, ni el INE ni los medios de comunicación; no le han dado la importancia que tiene”, lamentó le jefe del Ejecutivo federal.

Al respecto, el presidente de la República sostuvo que participará en la consulta porque es un demócrata al tiempo que llamó a los mexicanos a salir a las urnas.

“Yo voy a participar como ciudadano el domingo 10 de abril”, dijo.

En diversas ocasiones, el tabasqueño ha arremetido contra el INE por la poca difusión de la consulta de revocación de mandato. Por ejemplo, acusó al instituto de esconder las casillas de votación para desincentivar la participación de los mexicanos en este ejercicio democrático.

Las autoridades electorales argumentaron que luego que la Secretaría de Hacienda negó ampliar la partida presupuestal para la consulta en 1,738 millones de pesos, se tendría que reducir el número de casillas disponibles por lo que para el 10 de abril sólo habrá 57 mil de las 161 mil casillas proyectadas.

