Hola2019 | 5 retos de la agenda internacional de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló ante los representantes internacionales que acudieron a su toma de protesta y les dijo que México respetaría el principio de no intervención establecido en la Constitución y que se vendería el avión presidencial.

Ninguna de esas medidas, sin embargo, liberará al nuevo gobierno mexicano de definir y ejecutar una agenda internacional.

A continuación resumimos 5 retos que López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, deberán atender:

1. Mantener las buenas relaciones con Estados Unidos

“Es el tema más importante”, afirma el director de la iniciativa US-Mexico Futures del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington (CSIS), Richard Miles.

Para el experto, el gobierno de López Obrador ha sabido llevar muy bien la relación con Donald Trump hasta el momento, sin ser hostil ni agresivo, “incluso cuando hemos tenido la crisis de los migrantes en Tijuana”, afirma en entrevista con Forbes México.

En migración, México, Guatemala, Honduras y El Salvador acordaron poner en marcha el Plan de Desarollo Integral en la región.

El reto del Gobierno será convencer a Estados Unidos para que se una. Pero de momento, Donald Trump sigue obstinado en construir el muro en la frontera del sur.

Este martes afirmó que la paralización parcial del Gobierno federal, por falta de presupuesto desde la noche del viernes 21, se mantendrá hasta que el legislativo estadounidense le apruebe el financiamiento necesario para la construcción de la valla en el sur.

I am in the Oval Office & just gave out a 115 mile long contract for another large section of the Wall in Texas. We are already building and renovating many miles of Wall, some complete. Democrats must end Shutdown and finish funding. Billions of Dollars, & lives, will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018