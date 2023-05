IA y seguridad pública: los grandes retos

La IA se está volviendo cada vez más parte de la vida cotidiana, desde los asistentes en línea, hasta la producción en masa, ingeniería, fórmulas, diseño, estructuras, escenarios sociales, resolución de problemas complejos, trabajos de investigación, literatura, música, negociación, sistemas y procesos industriales, cada vez un mayor número de empresas y organizaciones están involucrándose, invirtiendo y recurriendo a ella.

Ante los actuales índices de inseguridad, violencia y criminalidad que son cada vez más preocupantes; ya no existen hora ni lugar, zona, grupo de edad o género que se consideren protegidos, seguros o al menos exentos de tales problemas.

1.- Prevención. Las conductas criminales deben evitarse desde la edad temprana, es evidente que algo no funciona, que las instituciones y las estructuras sociales están fallando; estos comportamientos están manifestándose de manera más cruda desde la infancia y la adolescencia con comportamientos extremos.

Es una violencia en 360° que abarca todas las formas de maltrato, delitos elaborados y comportamientos destructivos; maestros, ejecutivos, comerciantes, vecinos, padres, abuelos, empleados, nadie está exento.

La IA comienza a utilizarse en algunos países para perfilar los modelos de integración, los escenarios prospectivos, las señales de advertencia temprana y los modelos de inclusión y armonización social, así como diseñar la formación de grupos de trabajo comunitario con el propósito de inhibir el desarrollo de conductas de riesgo.

Hasta los programas educativos, el diseño de políticas públicas, la creación de comunidades de apoyo, rehabilitación, inserción, atención a víctimas, soporte social, seguridad vecinal o comunal, atención a grupos vulnerables, monitoreo de redes sociales, tracking de perpetradores.

2.- Respuesta ante crisis y emergencias. Gracias a modelos y sistemas asistidos por IA ya es posible lograr una adecuada y eficiente coordinación institucional; el manejo de bases de datos complejas y la interconexión de sistemas de monitoreo y vigilancia para que el personal, las unidades y las agrupaciones responsables cuenten con los mejores y mayores recursos para atender situaciones críticas.

Instrumentos, equipos, redes, hospitales, personal, programas, equipamiento en un orden sincronizado, sistematizado, simplificado, oportuno, eficiente y accesible; cuando cada minuto cuenta la IA estará ahí para analizar, acelerar decisiones y/o proveer la información mas exacta y detallada de la situación.

3.- Seguridad Pública urbana. Un sistema de seguridad interconectado: cámaras, drones, botones de pánico, geolocalización, control de masas, bases de datos, reportes de delitos y delincuentes, logística, capacidad de reacción, monitores en las calles, sistemas de reconocimiento facial, análisis de gesticulación y reacciones en tiempo real.

Temperatura, lectores infrarrojos, analizadores de comportamiento y conductas no verbales asociadas con la violencia; escáner, detectores de armas y sustancias prohibidas, en las áreas con mayores índices, las más expuestas y donde la concentración social lo exige.

La clave es administrar y sincronizar lo que se ha aprendido del internet de las cosas, la interconectividad y la tecnología de última generación -sin afanes invasivos- para integrar una seguridad ciudadana menos falible.

Todo lo que se haga para salvar vidas humanas, reducir tiempos de respuesta y ser contundentes ante la delincuencia es no solamente necesario, sino imprescindible y prioritario.

4.- Impartición de Justicia. La IA es clave para dotar a los profesionales e instituciones de la justicia de información, investigación, antecedentes, soporte analítico y elementos de prueba que sirvan tanto a la protección de las victimas como al castigo severo de los infractores.

La investigación asistida tanto en campo como en laboratorio, consulta legislativa, la conexión remota, bases de datos de perfiles, huellas, casos, conexiones y registros locales, propiedades, teléfonos, autos.

Un sistema de IA puede realizar tareas complejas de análisis, integración, resumen, comparación, evaluación y cruce de información de forma inmediata que pueden ser utilizados para apoyar justicia pronta, expedita, transparente y efectiva.

También podría ser un factor innovador e imparcial que contribuya a disminuir la corrupción imperante en el sistema judicial.

5.- IA vs IA. Evitar que esta poderosa herramienta caiga o sea usada por los delincuentes va a ser una lucha titánica y definitiva. Proteger los recursos desarrollados y preparar a la IA para que pueda incluso superar a un rival de su propia naturaleza puede parecer especulación y algo que quizá no veamos pronto, pero para lo que seguramente habrá que prepararse.

El riesgo de siempre, todas las creaciones humanas pueden pervertirse, envilecerse y volverse en contra. No sabemos de hecho hasta donde esta batalla ya ha comenzado, poderosos logaritmos invaden nuestra privacidad, nos condicionan, orientan (desorientan) rastrean y nos influyen a cada minuto.

¿Hasta dónde podemos quedar expuestos? cuando estas herramientas alcancen un nivel de autoaprendizaje, autonomía, independencia y/o libre albedrio ¿qué tan vulnerables podríamos estar ante un criminal que no es impulsado por sentimientos, no registra expresiones, no tiene emociones y es capaz de eliminar todo rastro de sí mismo?

Existen muchas teorías, posiciones, argumentos, debates y optimismo que contrastan y se comparan contra el pesimismo, incertidumbre y desconfianza. Múltiples puntos de vista, escuelas, expectativas para las que -por ahora- no hay respuesta concreta.

