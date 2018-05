Imagen de Frida Kahlo crece entre litigios y reivindicación de su obra

Reuters.- Más de medio siglo después de su muerte, la artista mexicana Frida Kahlo ha alcanzado un nivel de fama que nunca obtuvo en vida: hoy su imagen luce estampada en tazas, camisetas, bolsos, llaveros y hasta en ropa interior.

Pero los académicos y descendientes de la pintora lamentan que Kahlo se haya visto reducida a un conjunto de rasgos físicos distintivos –su peculiar uniceja y sus trenzas enrolladas sobre la cabeza– que a menudo eclipsan su trabajo real.

El debate se intensificó recientemente cuando el fabricante de juguetes Mattel lanzó una Barbie de Kahlo, a pesar de las protestas de su familia.

Lee también: Barbie de Frida Kahlo destapa pelea por los derechos de imagen

PUBLICIDAD

La muñeca y otros atuendos comerciales no capturan el complejo legado de Kahlo: un ícono feminista, una mujer discapacitada que canalizó su dolor a través del arte, una ferviente comunista y una inspiración para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo (LGBTI).

“Frida Kahlo no es un producto, Frida Kahlo no es una marca (…) Frida Kahlo no es una muñeca tampoco”, dijo la fotógrafa Cristina Kahlo, sobrina nieta de la artista. “Para nosotros es importante mantener la imagen de Frida Kahlo como la pintora que fue”, agregó.

Este mes, un nuevo proyecto busca devolverle el enfoque artístico. Google, que trabaja en colaboración con la familia Kahlo, ha dedicado una parte de su aplicación de Artes y Cultura a la vida y trabajo de la mexicana más universal.

El gigante de la búsqueda se asoció con 33 museos para digitalizar las pinturas más famosas de Kahlo y traer nuevas obras a la luz pública. La aplicación también presentará cartas y bocetos inéditos y un recorrido virtual de su famosa “Casa Azul”.

“Todos los proyectos que tienen que ver o que están relacionados con Frida, desde un punto de vista de difundir su pintura, de difundir su obra, (…) son proyectos que me gustan y me siento cómoda participando en ellos”, dijo Cristina Kahlo.

Disputa legal

A principios de la década de 2000, una de las sobrinas de Kahlo, Isolda Pinedo, y su hija, Mara Romeo, cedieron los derechos de la marca Kahlo a una compañía conocida como Frida Kahlo Corporation.

La tensión se recrudeció en marzo cuando Mattel lanzó la Barbie de Kahlo, autorizada por Frida Kahlo Corporation.

En un caso presentado por miembros de la familia, un juez mexicano emitió una orden preliminar que bloqueó la venta de la muñeca y otros productos con licencia de Frida Kahlo Corporation en México.

Mattel solicitó a un tribunal federal levantar la medida cautelar, y se espera un fallo en junio, dijo una portavoz de la firma.

“Esta muñeca Barbie está destinada a honrar el gran legado de Frida Kahlo y esperamos que vuelva pronto a los estantes en México”, dijo Mattel en un comunicado.

Pablo Sangri Gil, abogado de Romeo, dijo a Reuters que la Barbie era un ejemplo de que Frida Kahlo Corporation opera sin consultar a la familia, en violación del acuerdo de derechos.

A su vez, Frida Kahlo Corporation demandó a Romeo este mes en un tribunal federal de Florida, alegando que violó el contrato al licenciar productos de la marca Kahlo. Gil dijo que no había sido formalmente notificado de la demanda.

La disputa subraya los desafíos de administrar los legados de grandes celebridades, particularmente aquellas cuya fama despegó después de sus muertes, dijo Jonathan Faber, director ejecutivo de Luminary Group, una firma de licencias.

Kahlo ganó fama internacional con la publicación de una biografía en la década de 1980, y su popularidad ha crecido desde entonces, pero a diferencia de muchos artistas masculinos, es más conocida por su apariencia que por su trabajo, aseguran estudiosos que dan la bienvenida a su regreso al arte.

“(Kahlo) se ha convertido en un disfraz de Halloween”, comentó Oriana Baddeley, profesora de la Universidad de las Artes de Londres.