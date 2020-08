Impulsando la sostenibilidad desde la innovación en Europa

El “Green Deal” liderada por “European Innovation Council” (EIC) ha aportado mas de 307 millones de euros a 64 start-ups para impulsar el plan de recuperación europeo. Empresas con el potencial de aportar soluciones disruptivas y con potencial de transformador que impulsen la sostenibilidad desde la innovación. Ojalá en próximas ediciones podamos ver mas proyectos que faciliten la transición a una industria textil mas sostenible y mas responsable.

La primera oleada de financiación del “Green Deal” liderada por “European Innovation Council” (EIC) ha aportado mas de 307 millones de euros a 64 start ups para impulsar el plan de recuperación europeo. Me siendo orgullosa de haber participado como jurado seleccionando e identificando las PYMES mas disruptivas y con mayor potencial transformador.

Las propuestas ganadoras incluyen empresas en el ámbito de automoción, aeroespacial, alimentación, sector marítimo, materiales avanzados o internet de las cosas. Mas de un tercio de las compañías seleccionadas son lideradas por mujeres y tienen su origen en 17 países europeos diferentes. Del total de la financiación 38 empresas accedieron a capital por importe de 182.6 millones de euros.

En marzo 2020, la Comisión Europea decidió que era el momento de añadir un presupuesto de 300 millones de euros para financiar proyectos disruptivos y de innovación que contribuyan a los objetivos del Green Deal europeo y la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Esta financiación que ofrece el programa EIC Accelerator, es en forma de equity o ayudas a start ups y PYMES. Las inversiones de capital o equity son gestionadas por el Fondo de EIC. El proyecto ha demostrado ya que impulsa y atrae otros inversores consiguiendo además un efecto multiplicador.

Había ya participado como jurado en anteriores ediciones en el contexto del programa Horizonte 2020. Me habían identificado por mi actividad y como inversora en start-ups desde 2015. Cuando me invitaron a participar en la asignación del Green Deal, hice un repaso de las actividades que me habían preparado para poder valorar proyectos de innovación en el ámbito de la sostenibilidad. Pude identificar que desde el 2007, la actividad en Oceana como miembro del consejo, me ha dado las claves sobre la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas además del entendimiento de los mecanismos para transicionar a un sistema de alimentación respetuoso con el medio ambiente y saludable.

Desde 2010, en IE Premium & Prestige Observatory impulsamos mejores prácticas de sostenibilidad en el textil, la cosmética y el consumo Premium. El conocimiento generado durante esta experiencia, me ha dado las herramientas para valorar los mejores proyectos de economía circular en diferentes industrias.

Lo que como jurado buscamos son las empresas con el potencial de aportar soluciones disruptivas y con potencial de transformador a los ocho problemas identificados como prioritarios:

-Facilitar la mitigación del cambio climático

-Aportar energía, limpia, barata y segura

-Facilitar la transición a una economía circular (con mejor gestión de residuos y reciclaje)

-Facilitar la construcción en un modo eficiente

-Acelerar la transición a una movilidad inteligente

-Facilitar la transición a un sistema de alimentación justo, saludable y respetuosos con el medio ambiente

-Preservar y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad

-Conseguir un entorno de contaminación cero y libre de tóxicos.

Con un presupuesto de 10 billones de euros en el periodo 2021-2027, EIC tiene el objetivo de impulsar proyectos de innovación, transformadores para Europa, que generen empleo, que aporten soluciones para la mejora social y medioambiental, que faciliten el Green Deal como eje de la recuperación europea y que además incluyan un liderazgo diverso.

La innovación desde la sostenibilidad es el camino. Los sabemos en WAS “Women Action Sustainability” y apostamos por ello. En España tenemos la responsabilidad de que nuestras PYMES participen de esta oportunidad europea. El paso siguiente es asegurar que divulgamos la información y preparamos a nuestros emprendedores para que accedan a esta financiación. La moda es la segunda industria mas contaminante del planeta. Ojala en próximas ediciones podamos ver mas proyectos que faciliten la transición a una industria textil mas sostenible y mas responsable.

Contacto:

Maria Eugenia Girón es profesora de IE UNIVERSITY**

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.