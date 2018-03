En el mundo de los negocios, el fracaso es mucho más común que el éxito, pero no por ello es definitivo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), en México el 75% de las startups cierran con tan solo dos años de vida; si se proyecta a 10 años, la cifra se reduce al 10%.

“La resiliencia es cómo te recuperas, no cómo te resistes a los cambios”, mencionó Leticia Gasca, directora ejecutiva del Failure Institute, en el Foro Forbes: “El nuevo mundo de las franquicias”.

En el caso de las grandes, medianas y pequeñas organizaciones, no debe menospreciarse la capacidad para hacer frente a las complicaciones o adversidades, y sobre todo a la capacidad de fortalecerse a partir de dichos aprendizajes.

La resiliencia corporativa es una excelente inversión de negocios: “Únicamente podrás tener una resiliencia organizacional si los integrantes de tu empresa también son resilientes”, aseguró Gasca.

De acuerdo a un estudio de PWC, las empresas que promueven la resiliencia tienen un retorno de hasta 2.3 dólares por cada dólar invertido en el bienestar de sus empleados.

Un colaborador resiliente será más productivo, generará mejores resultados, además de que representará menos gastos para la empresa en cuestión de salud.

No solo para sobrellevar los fracaso, sino para prosperar a partir de ello, la resiliencia debe ser parte del core del negocio, desde los empleados hasta las cadenas de valor, entendiendo que “el éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal”, afirmó Gasca.

