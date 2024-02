La confianza en la empresa lo es todo; cuando hay desconfianza, hay retracción

Por Lucrecia Iruela*

He notado un movimiento repetitivo en el Silicon Valley, algo que no había experimentado en años. La motivación intrínseca y extrínseca no están alineadas. Antes, la pasión por la innovación, el producto y el cambio impulsaban el motor del Silicon Valley. Sin embargo, hoy en día, el ambiente es diferente. Es cierto que estamos viviendo el mayor cambio en la historia de la humanidad, donde las máquinas se fusionarán con la personalidad y el cerebro humano, lo que impulsa la pasión y el talento en una dirección muy obvia.

Pero, a diferencia de las tecnologías anteriores, esta vez es mucho menos tangible y, sobre todo, solo unos pocos están en lo que podríamos llamar la cúspide del conocimiento y tienen el acceso a ello. El sentimiento de crear algo importante en el mundo de la tecnología y la innovación no solo está reservado para los usuarios y empresarios, sino también para los empleados que están involucrados tanto en los proyectos como en los departamentos.

La forma de crear y evolucionar va a afectar a todas las profesiones y las formas de vivir en el futuro de una manera que todavía no somos conscientes y la incertidumbre está servida. Por el momento, este mes en el Silicon Valley ha sido golpeado nuevamente con más despidos en empresas grandes como Google o empresas medianas como Brex, una startup exitosa fintech que tiene como objetivo cambiar la tarjeta de crédito corporativa.

Según los fundadores de Brex, empresa de San Francisco cuyos fundadores, Pedro Franceschi y Henrique Dubugras, son latinos de Brasil: “La tecnología permanece sumergida en un invierno económico.” Franceschi y Dubugras están ansiosos por cumplir las expectativas de los inversores de que puedan crecer y obtener ganancias después de sobrevivir a un año de altibajos”. Es un gran desafío, aseguran, aunque “sucederá. Tenemos detractores”, reconoció Franceschi, “eso siempre ha sido cierto”.

Y es precisamente en esa afirmación de los detractores en la que me quiero centrar. No quisiera enfocarme en la parte negativa, destructiva o controversial del sentimiento de los empleados en general en el Silicon Valley en el momento actual, pero sí puedo afirmar, como coach ejecutiva de muchos directivos y gerentes de las empresas del Tech, que percibo una creciente desilusión y una notable falta de confianza que está afectando al ecosistema tecnológico, considerado el más sólido que haya tenido el mundo.

¿Cómo los lideres de las empresas Tech van a recuperar la confianza depositada en ellos? Quizá la pregunta sería mas acertada si la hiciéramos al revés. ¿Están los líderes intentando recuperar la confianza por parte de sus equipos?

Por el momento actual, no puedo divisar un futuro enfocado en eso como en los tiempos donde Steve Jobs se acercaba a sus empleados a través de las mejores narrativas sobre los productos y los valores que había de forma intrínsica en la empresa o cuando Marissa Mayer, CEO de Yahoo, tenía juntas para toda la empresa a través de pantallas gigantes.

Incluso cuando la CEO de Yahoo, tenía que dar noticias firmes como la que dió en 2013 “para los trabajadores remotos, hay que venir a la oficina o mejor resignar”. Lo explicaba de forma cercana. “Ser parte de Yahoo no se trata únicamente de tu trabajo diario, sino de las interacciones y experiencias que solo son posibles en nuestras oficinas.”

En la etapa mas dorada del Silicon Valley se respiraba otra camaradería que hoy en dia se ha substituido por una conformidad sin esperar mucho del empleador.

Las bases eran la claridad de pensamiento y comunicación, la integridad personal y el compromiso. Y sobre todo desarrollar el talento para crear equipos de alto rendimiento. Las reglas del juego estaban claras y había una dinámica de trabajo mucho más positiva que la que estamos viviendo en estos días. Para mí la píldora que necesitas los empleados en el panorama actual es volver a creer en los empleadores, en las empresas y en definitiva en los líderes.

Como siempre digo podemos Do Better. Get Better. Be better®

Contacto:

*Abogada, Coach Ejecutivo, Empresaria y Escritora

IG @melioranet

Twitter: lucreciart

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucreciai/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México