La dificultad de tirarse a la piscina

Por: Javier Yuste

Hay muchas razones por las que una persona puede tener dificultades para “tirarse a la piscina” en algún momento de su vida.

Una de las más comunes y de la que seguro habrás oído hablar es la del “síndrome del impostor”, que no es más que un síndrome psicológico desde el cual una persona no es capaz de asumir o aceptar sus propios logros, ya que piensa que no es suficientemente capaz, y teme ser descubierta como un fraude frente a los logros ya conseguidos o frente a posibles logros futuros.

Sin embargo, una vez que la persona consigue superar esta primera fase, lo más común dentro de las personas que quieren emprender y no lo hacen, es que realmente llegan al punto de no saber por dónde empezar o qué proyecto desarrollar.

Este problema es algo que he visto muchas veces durante mis clases como profesor de emprendimiento el IE Business School cuando en las primeras sesiones los alumnos deben decidir cuál será el enfoque de su nueva compañía.

Y es que es una realidad que en la actualidad existe un gran grupo de personas que quiere emprender y no sabe en qué. Así me lo transmiten en numerosos mensajes a través de Instagram y LinkedIn.

Llegados a este punto, para mí existen dos claros tipos de emprendedores: los que quieren emprender y no saben con qué hacerlo y los que no se plantean emprender y acaban siendo emprendedores.

En cierto modo, hay un punto clave que ambos tipos de emprendedores tienen en común: los dos parten de solucionar problemas que ellos mismos tienen como individuos o consumidores.

Sin ir más lejos, pongo el ejemplo de los fundadores de la red social Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger.

Ellos, además de ser brillantes informáticos, son grandes amantes de la fotografía, y en aquel momento las fotos en redes sociales no eran especialmente bonitas. Para conseguir buenas fotografías, era necesario requerir de una cámara profesional.

Sin embargo, a media que las cámaras de los teléfonos móviles fueron mejorando, decidieron quehabía una oportunidad en el mercado para la fotografía móvil. En ese momento decidieron dedicarse por completo a la publicación y retoque de las imágenes.

Su mensaje era claro, “las fotos no se ven atractivas”

Este caso demuestra que no necesariamente tenemos que “reinventar la rueda”, sino más bien recordar el también ejemplo de Lamborghini, que nace de mano de Ferruccio Lamborghini a raíz del astío de que sus Ferrari se estropearan constantemente.

“Solución de problema o necesidad”

Mi consejo: si quieres emprender y no sabes por dónde empezar, piensa qué cosas mejorarías de tu vida cotidiana en las que nadie te está satisfaciendo del todo a día de hoy.

Pero ¿es suficiente con tener una buena idea?

Si hemos llegado hasta aquí habiendo superado la primera y segunda fase, os hablaré de la que es para mí la más importante de todas.

Aunque es cierto que una buena idea puede abrirte muchas puertas, esta no es esa la parte más importante del proceso. La más importante, y la más complicada, es la ejecución.

Una idea se queda sólo en eso si la ejecución de la misma no se lleva a cabo adecuadamente. Y aquí empiezan a cobrar mucha importancia esas buenas decisiones de las que hablamos en el primero de esta, hasta ahora, trilogía de mis artículos.

La primera decisión y la más importante de todas será la de elegir a vuestra “pareja” o “parejas” en el mundo de los negocios. Y es que elegir a un buen socio/a que reme y ejecute con nosotros, será de vital importancia. Por supuesto que es posible emprender a solas, y es una decisión que hay que tomar, pero independientemente de cuál sea, lo que va a marcar realmente la diferencia será siempre la ejecución.

Y de esto hablaremos en alguno de mis próximos artículos.

Contacto:

Javier Yuste, CEO y Fundador de 812 Media, empresario, business angel, profesor de emprendimiento en el IE Business School y recientemente galardonado con el IE Prize for teaching excellence.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.