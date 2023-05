Las 3 formas de hacer crecer tu E-commerce

Todos los días, por no decir a cada minuto, nos topamos con esos rimbombantes artículos y videos que nos invitan a la felicidad instantánea con títulos tan irresistibles como “10 tips para hacer feliz a tu pareja” o “las 5 cosas que tienes que saber para tener éxito en los negocios”.

Claro que cuando pica el anzuelo, las estupideces que allí uno lee o ve tiran al piso el alma de hasta el más crédulo.

Habiendo dicho esto, seguramente estarás pensando que este artículo se trata de algo parecido, de otro vil y barato engaño editorial que te promete una receta mágica que no existe.

Y la verdad, si fuera sólo por el título, te podría decir que tienes razón, pero si sigues leyendo, te vas a dar cuenta de que no, que lo que te voy a decir acá es totalmente cierto y obvio y que aunque muchos chamanes de los negocios te hablen de cinco, siete o veinte maneras de hacer que tu e-commerce crezca, sólo hay tres.

¿Y cuál es la trampa de esto? Que se dice fácil, pero hacerlo requiere esfuerzo, tiempo, recursos y dedicación, no es magia, no estoy vendiendo espejos de colores o cremas milagrosas, hay que chambearle.

¿Cuáles son estas tres maneras de hacer crecer un e-commerce?

Son:

Conseguir nuevos clientes: la mayoria de los E-commerce sólo se enfocan en eso y se olvidan de otras cosas.

Aumentar el ticket promedio: hay que hacer que los clientes gasten más cada vez que compran en tu sitio.

Incrementar la frecuencia de compra: hacer que tus clientes vuelvan a tu sitio y compren con más frecuencia.

Como te decía, esto puede parecer fácil de hacer, pero realmente no lo es. La mayoría de los E-commerce se enfocan, erróneamente, sólo en la primera y se olvidan o desatienden las otras dos. No me lo contaron, lo veo todos los días.

Todos queremos traer nuevos clientes, no hay obviedad más grande que esa, pero ¿de qué sirve traer nuevos clientes si luego no vuelven más?

Por eso, siempre hay que trabajar sobre todo el funnel de ventas, no sólo sobre la parte superior, donde está la puerta de entrada a tu e-commerce; tienes que hacer que no solo entren en tu casa, si no que se queden ahí mucho tiempo, se la pasen bien y regresen seguido.

Lograr la primera compra es muy importante y nada fácil, pero lograr que te vuelvan a comprar y que te compren más, es tan o más importante.

Hay que apostarle a una relación a largo plazo, no a una sola noche de amor y desencanto.

O dime con sinceridad: ¿qué prefieres? ¿alguien que te compra una vez $ 100 o alguien que te compra muchas veces $ 500?

Para saber la respuesta, no hay que ser Einstein, sólo hay que hacer los números. y todo esto aplica, diría yo, para cualquier negocio, tu tienda en línea no es la excepción.

