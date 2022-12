La disyuntiva de emprender en México o en España

Por Javier Yuste

En recientes conversaciones en el entorno empresarial mexicano he escuchado a diferentes voces manifestar su deseo de radicar en España, un tanto cansados de estar aquí, y del otro lado del mundo, en España ocurre lo mismo, (como fue en mi caso), muchos conocidos están ansiosos por probar oportunidades en México o fuera de España.

Pero, qué hay de bueno y de malo en todo esto. Por lo general siempre pensamos que el césped está más verde al otro lado de la pradera, sin embargo ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuáles son las ventajas, inconvenientes o diferencias de emprender en México o en España?

La realidad es que el sitio perfecto no existe, ni para emprender, ni para vivir. A medida que vas conociendo mundo y viendo opciones te das cuenta qué siempre echas de menos algo, independientemente de donde estés. Por eso mismo te digo que si venías buscando la respuesta a cuál sería el lugar ideal para empezar, siento decirte que ni uno ni otro. Cada uno tiene cosas buenas y malas (a mi parecer) que veremos hoy. Y con esto simplemente pretendo darte un punto de vista propio que te pueda inspirar.

Así que sin más preámbulos comencemos.

Para los que no me conocen, llevo emprendiendo desde que tenía 14 años en España. He tenido y tengo varias compañías de diferentes sectores y tamaños, unas más internacionales que otras.

Si tuviera que destacar las cosas buenas de emprender en España podría decir que el ecosistema emprendedor es más maduro que en México. Y ese ecosistema trae consigo diferentes beneficios como pueden ser: la facilidad a la hora de levantar capital por parte de inversores privados; el apoyo de incubadoras y aceleradoras que te ayudan en tu fase más complicada; grandes compañías que colaboran y contratan esos nuevos proyectos que nacen y a los que nadie les tiene fe; ayudas públicas para fomentar la inversión en cierto tipo de sectores; o un mercado laboral que ve con buenos ojos trabajar en una startup.

Pero este ecosistema maduro también trae consigo aspectos más negativos como puede ser la excesiva regulación; menor flexibilidad; o mayor competencia.

Desde mi perspectiva en términos generales, yo no empezaría un nuevo proyecto en España, salvo casos muy concretos (como he hecho recientemente).

Creo que uno de los problemas de España y Europa en general es la sobrerregulación, cada vez veo más colegas emprendedores que se van a montar sus nuevas compañías a países mucho más flexibles como Singapur, Dubái o Estados Unidos, por el simple hecho de las facilidades a nivel legal.

Si además de esto metemos en la ecuación la carga impositiva, nos encontramos con un entorno que no ayuda mucho. Y eso sin contar la crisis que como siempre golpeará más a la economía española y europea que a otros mercados como México (a mi parecer).

En México hay cosas positivas como el tamaño del mercado; la cercanía con Estados Unidos; la mentalidad emprendedora que hay en la sociedad; la flexibilidad; el potencial del mercado; y su posición estratégica.

Pero por otro lado como se pueden imaginar, la flexibilidad en muchas ocasiones viene dada por la falta de regulación, o incluso por el caso omiso de la regulación existente. La corrupción, o la seguridad del país no ayudan para que esto mejore. Y es un mercado más inmaduro en cuanto al ecosistema que puedes encontrar.

En términos generales mi opinión es que México es uno de los lugares en los que hay que estar en los próximos años por el potencial que tiene y el crecimiento que creo que va a tener, y aquí sí que empezaría un negocio sin dudarlo. Aunque hay otros destinos que ofrecen mayor seguridad jurídica y mayor flexibilidad, pero no vamos a comparar con más opciones en esta ocasión.

México va a seguir siendo el puente entre Latinoamérica y Estados Unidos, y entre España y Latinoamérica. Esto hace que esté en una posición estratégica.

Con la guerra geopolítica que hay entre las grandes potencias (Estados Unidos y China) México va a incrementar su producción hacia Estados Unidos.

Varios de los últimos unicornios latinos han nacido o crecido en México, lo cual ha permitido que fondos de inversión pongan su foco en este mercado.

Sin ir más lejos yo mismo he entrado como socio en un fondo de inversión llamado GP Compas cuyo foco son startups mexicanas y en la mayoría de ocasiones con potencial de crecimiento e internacionalización hacia Estados Unidos.

Así que, si tu idea es crear un gran proyecto en un mercado hispano hablante, sin duda alguna al día de hoy, yo me decantaría por México.

Javier Yuste, CEO y fundador de 812 Media, empresario e inversor, profesor de emprendimiento en el IE Business School, además recientemente galardonado con el IE Prize for teching excellence.

