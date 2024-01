Cómo dos hermanos chinos se hicieron multimillonarios vendiendo té de burbujas de un dólar

Con sólo 21 años, Zhang Hongchao pidió dinero prestado a su abuela para abrir un pequeño puesto de helados en la ciudad de Zhengzhou, en el centro de China. Esa primera tienda no prosperó, pero dos años después volvió a intentarlo con un segundo puesto de hielo raspado, esta vez llamado Mixue Bingcheng, que significa “dulce palacio de nieve”. Con el tiempo, el negocio despegó y pasó a vender helados y, más tarde, té de burbujas, limonada y café a precios muy baratos.

Ahora Mixue Bingcheng, que tiene unas 36,000 tiendas y es el mayor fabricante de té de burbujas de China, está a punto de salir a bolsa, y Zhang, que ahora tiene 47 años, y su hermano menor Hongfu, de 39, son multimillonarios, según las estimaciones de Forbes.

Mixue presentó una oferta pública inicial en Hong Kong el pasado martes, revelando los detalles de propiedad de la empresa: cada hermano posee actualmente una participación del 42.8% en el negocio. Forbes estima prudentemente que Mixue —cuyos ingresos y beneficios netos aumentaron un 46% y un 48% en los nueve primeros meses de 2023, hasta los 2,200 millones de dólares y los 338 millones de dólares, respectivamente— tiene un volumen de negocio de 2,900 millones de dólares. El patrimonio neto de los Zhang se estima en 1,200 millones de dólares cada uno.

El fabricante privado de té de burbujas recaudó dinero por última vez en enero de 2021, durante la burbuja de financiación, obteniendo 329 millones de dólares a una valoración de 3,300 millones de dólares de inversionistas, incluyendo Hillhouse Capital del multimillonario Lei Zhang y Dragonball Capital, el brazo de riesgo de Meituan del multimillonario Wang Xing. Mixue solicitó una oferta pública inicial de 915 millones de dólares en la ciudad de Shenzhen en 2022, pero nunca llegó a materializarse. Siempre existe la posibilidad de que esta OPV también fracase. El índice Hang Seng ha caído aproximadamente un 25% en el último año, y las acciones locales han tenido su peor comienzo de año en casi dos décadas.

Mixue, que tiene 32,000 tiendas casi todas franquiciadas en China y otras 4,000 en otros 11 países, en su mayoría asiáticos, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la valoración de la empresa o el patrimonio neto de los hermanos. Según el prospecto, sus tiendas vendieron unos 5,800 millones de bebidas en todo el mundo durante los nueve primeros meses de 2023, lo que la convertiría en el segundo mayor vendedor mundial de bebidas preparadas por tazas vendidas, según China Insights Industry Consultancy. (El vendedor número uno es Starbucks).

La empresa destaca en el saturado mercado del té de burbujas por sus precios de ganga, que le han valido el apodo de “Pinduoduo del té de burbujas”, en honor a la popular plataforma china de e-commerce con rebajas del multimillonario Colin Huang (Temu, el sitio de compras estadounidense de Pinduoduo, se lanzó en 2022). Los productos de Mixue, que también incluyen limonada fresca, helado cremoso, té de frutas y café, cuestan entre tres céntimos (aproximadamente el precio de una lata de Coca-Cola en China) y un dólar, en comparación con el precio medio de 3.80 dólares que Nayuki, otra popular cadena china de té de burbujas que cotiza en Hong Kong, cobra por sus bebidas.

Mixue ha afirmado que puede mantener sus precios bajos gracias a su cadena de suministros de extremo a extremo, que abarca desde el aprovisionamiento y la producción de ingredientes hasta la logística, la investigación y el desarrollo y el control de calidad. Casi todos sus ingresos y beneficios proceden de la venta de suministros, como aparatos de cocina e ingredientes alimentarios, a los franquiciados.

Hongchao estudiaba en la Facultad de Economía y Finanzas de Henan (hoy Universidad de Economía y Derecho de Henan) en 1997, cuando un verano consiguió un trabajo a tiempo parcial en un quiosco de bebidas. Mientras trabajaba allí tuvo la idea de construir su propia máquina de hielo artesanal y abrir una tienda de helados raspados, algo popular en la vecina Shangqiu pero que no había llegado a Zhengzhou. Según los medios de comunicación chinos, pidió prestados 3,000 yuanes (422 dólares) a su abuela para abrir Coldsnap Shaved Ice, el predecesor de Mixue.

Hongchao no tardó en aprender duras lecciones empresariales cuando tuvo problemas para vender helados raspados en invierno, lo que le obligó a vender mandarinas para obtener ingresos extra, según los medios de comunicación chinos. Tuvo que cerrar el negocio, pero volvió a intentarlo en 1999 con nuevos productos, como bebidas azucaradas y, más tarde, helados cremosos.

Su hermano menor, Hongfu, que ahora es CEO de Mixue, se unió a la empresa en 2007 para estandarizar las operaciones y la gestión (Hongchao es el presidente de Mixue). Eso se convirtió más tarde en el exitoso modelo de franquicia de la empresa. Hoy, el 99.8% de sus 36,000 tiendas están gestionadas por 16,000 franquiciados, lo que la convierte en uno de los mayores operadores de franquicias del mundo. (Tiene más del doble de locales que Dunkin’ y casi el doble que Burger Kings). Mixue, que tiene 84 patentes chinas y explota sus propias fábricas, vende a sus franquiciados desde electrodomésticos de cocina hasta ingredientes como siropes, leche, té, café y fruta.

Los dos hermanos han seguido innovando a lo largo de los años. Abrieron su primera tienda de café Lucky Cup en 2017; ahora tiene 2,900 locales. Exportaron la marca Mixue a Hanói (Vietnam) en 2018; hoy también hay tiendas en países como Canadá, Indonesia, Japón y Corea del Sur. En los últimos años, introdujeron su ya conocida mascota “Snow King” y empezaron a colar en las tiendas vídeos musicales y audio protagonizados por él. El tema musical de Mixue, “I Love You, You Love Me, Mixue Ice Cream & Tea”, en el que aparece el Rey de las Nieves, ha cosechado más de 24 millones de visitas en Bilibili, el equivalente chino a YouTube del exmillonario Rui Chen; el Rey de las Nieves también ha aparecido en una serie de televisión animada y ha desempeñado un papel clave en los festivales de música sobre helados de la empresa.

Los Zhang son los últimos en hacer fortuna con el té de burbujas, popular entre los millennials y la Generación Z en Asia y Estados Unidos. Otros magnates del té de burbujas son Wang Xiaokun, fundador y presidente de Cha Panda, que también está a la espera de salir a bolsa. Peng Xin y Zhao Lin, el matrimonio que está detrás de Nayuki, rival de Mixue, se hicieron multimillonarios tras la salida a bolsa de la empresa en Hong Kong en 2021. Sin embargo, la pareja ha abandonado las filas de los multimillonarios tras un desplome del 80% en el precio de las acciones provocado por problemas de seguridad alimentaria.

