La economía mexicana “completa” su recuperación

Comienzan a conocerse las cifras con las que, definitivamente, cerrará el pasado ejercicio la economía mexicana. Pese a que las cifras adelantadas son bastante próximas a las definitivas, seguíamos pendientes de conocer el crecimiento de la economía mexicana en el 2022. En este sentido, y tras realizarse los cálculos y cuadrarse bien los distintos trimestres, las cifras señalan que la economía mexicana registró una expansión durante el pasado año que alcanzó el 3,1%; superando así, dicho sea de paso, las expectativas de los analistas.

Pese al crecimiento, es importante señalar que en México, la recuperación económica después de la pandemia ha sido bastante más lenta que en otras economías latinoamericanas. En otras palabras, la economía mexicana se descolgó en la recuperación, y quedó más rezagada. Por esta razón, aunque el país experimentó un efecto de rebote en 2021, su nivel de PIB prepandemia no se alcanzó hasta el tercer trimestre de 2022, es decir, pese al crecimiento, lo registrado hasta la fecha no ha sido más que la recuperación de un nivel de PIB previo que México no había alcanzado todavía.

Dicho lo anterior, y con el fin de ser optimistas y poner la lupa en el futuro, hemos de señalar algunos de los factores que han llevado a la economía mexicana a registrar esas cifras de crecimiento. Pues hemos de señalar que algunas de las que hoy citan los expertos, ya fueron previstas en esta columna hace meses…

Comenzando por el consumo y la demanda, hemos de señalar que este ha tenido un buen comportamiento gracias a dos causas principales. En primer lugar, la fortaleza del mercado laboral formal, con un salario promedio real que ha crecido por encima de la inflación. En 2022, la masa salarial real del sector formal creció un 6.7%, impulsada por la creación de un alto número de empleos formales y una tasa de desempleo del 2.8%. En segundo lugar, el crecimiento de las remesas que en 2021 alcanzaron niveles históricos de 58 mil millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 4% del PIB.

Por otro lado, otro factor que ha motivado el dinamismo de la economía mexicana ha sido la industria manufacturera, que ha crecido impulsada por la disipación de los cuellos de botella que afectaron las cadenas de suministro globales. La producción de la industria automotriz mexicana se normalizó en 2022, después de haberse visto afectada en 2021 por la escasez de semiconductores y otros insumos. Como resultado, la producción de automóviles ha aumentado en más de un 10%, y la economía mexicana celebra dicho crecimiento.

Finalmente, las inversiones en México también han crecido significativamente. Según los analistas, esto se debe en parte al fenómeno del nearshoring, que hemos analizado y señalado en varias columnas en el pasado, aunque también se ha visto impulsado por el crecimiento de la inversión en bienes de capital importados y en importaciones de maquinaria y equipo, que han crecido un 22% y un 16%, respectivamente, y por unas remesas y un flujo de capital estadounidense que han permitido todo lo mencionado.

En resumen, la economía mexicana, nuevamente, ha podido sortear la situación, salir airosa de la situación y completar una recuperación en la que se encontraba como la única economía de Latinoamérica que no había recuperado su nivel de PIB previo. Sin embargo, que esto sea así no quita que hablamos de una situación complicada, que la economía se desacelera, que las previsiones reflejan un 2023 más complejo, y que México es una economía que presenta debilidades que pueden acentuar todos los problemas mencionados. Por ello, seamos optimistas, pero siempre debemos ser cautos.

